Practica bazată pe dovezi și evoluția programului „Abia aștept să învețe”.

Can't Wait to Learn, programul de educație digitală al War Child pentru copiii afectați de conflict, a fost întotdeauna ghidat de dovezi științifice. Cu toate acestea, pentru a fi considerată cu adevărat „bazată pe dovezi”, o intervenție trebuie să îndeplinească anumite criterii. Printr-un studiu la scară largă în Uganda, Can't Wait to Learn a îndeplinit acum aceste criterii, marcând o evoluție interesantă pentru program.

Practica bazată pe dovezi este conceptul conform căruia practicile ocupaționale, cum ar fi asistența medicală, educația sau sprijinul psihosocial pentru copii, ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice. Aceasta implică utilizarea unor procese de cercetare riguroase pentru a demonstra impactul intervențiilor, mai degrabă decât să se bazeze pe tradiție, intuiție sau experiență personală. Organizațiile de ajutor trebuie să fie dispuse să se tragă la răspundere pentru a se asigura că nu provoacă mai mult rău decât bine.

Abordarea bazată pe dovezi începe cu intervenții care fac obiectul cercetării științifice, cum ar fi evaluările de fezabilitate sau studiile controlate. Constatările din aceste studii sunt folosite pentru a adapta și îmbunătăți metoda dacă sunt neconcludente sau inadecvate. Dacă constatările sunt pozitive, intervenția trece la următoarea fază de evaluare.

Can't Wait to Learn a fost supus unui studiu controlat randomizat în Uganda în ultimele 18 luni. Studiul a implicat 1507 copii din 30 de școli din districtul Isingiro. Jumătate dintre școli au înlocuit lecțiile obișnuite de engleză și matematică cu Can't Wait to Learn pentru a compara direct eficiența acesteia. Rezultatele studiului, care vor fi publicate în curând într-un jurnal științific, demonstrează că Can't Wait to Learn nu numai că are performanțe mai bune decât educația standard, dar depășește și majoritatea programelor EdTech utilizate în setări similare.

Acest proces din Uganda consolidează Can't Wait to Learn ca un program complet bazat pe dovezi. Face parte dintr-o colecție de 10 studii de cercetare efectuate de War Child în țări precum Ciad, Iordania, Liban și Sudan încă de la începutul programului. În Sudan, un studiu a constatat că copiii s-au îmbunătățit de aproape două ori mai mult la matematică și de aproape trei ori mai mult la citire, în comparație cu programul guvernamental de învățare pentru copiii neșcolari.

Această piatră de hotar în Uganda marchează începutul călătoriei de extindere a Can’t Wait to Learn. În conformitate cu abordarea de localizare, implementarea programului a fost predată municipalității locale. Prin împărtășirea a ceea ce funcționează și a ceea ce nu funcționează prin cercetare, Can't Wait to Learn își propune să promoveze progrese semnificative către furnizarea de educație gratuită, echitabilă și de calitate pentru toți copiii afectați de conflict.

Can't Wait to Learn a fost dezvoltat inițial în Sudan în 2012 și de atunci a fost testat și implementat în diferite țări. A ajuns până acum la aproximativ 100,000 de copii, cu perspective promițătoare de creștere viitoare.

Surse:

– Can’t Wait to Learn – Programul de educație digitală al War Child pentru copiii afectați de conflict

– Mark Jordans, profesor de sănătate mintală globală a copiilor și adolescenților și director de cercetare și dezvoltare a copiilor de război

– Jasmine Turner, lider de cercetare pentru Can’t Wait to Learn