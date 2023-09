Utilizarea uceniciei pentru a reduce decalajul în competențe digitale

By

Taxa pentru ucenicie a fost introdusă de guvernul Regatului Unit în 2017 ca o modalitate prin care angajatorii mari să investească în formarea de ucenicie. Angajatorii cu o notă salarială de peste 3 milioane de lire sterline pe an trebuie să plătească 0.5% din totalul facturilor salariale anuale în fondul de taxă. Apoi, aceștia pot folosi aceste fonduri pentru a-și susține propriile costuri de formare și evaluare a uceniciei sau le pot transfera unui alt angajator. Cu toate acestea, orice fonduri neutilizate expiră.

Există o gamă largă de standarde de ucenicie disponibile la diferite niveluri, inclusiv cele din ocupațiile digitale. Institutul pentru ucenicie și educație tehnică (IfATE) oferă hărți ocupaționale pentru a ajuta angajatorii să identifice căile de progres și perfecționare pentru ucenici. Universitățile axate pe vocație, cum ar fi Buckinghamshire New University (BNU), au intrat, de asemenea, pe piața de ucenicie superioară și diplomă, oferind furnizare de ucenicie în industrii precum asistența medicală, poliția, inginerie, afaceri și management și digital.

Angajatorii recrutează adesea ucenici în stagii de ucenicie de nivel inferior și le oferă oportunități de îmbunătățire a competențelor până la o calificare completă la nivel de diplomă. Acest lucru le permite ucenicilor să obțină o diplomă completă de licență într-un interval de timp mai scurt, comparativ cu cei patru ani tradiționali.

Deși pot exista preocupări cu privire la ratele de finalizare a uceniciei, angajatorii ar trebui să ia în considerare cu atenție istoricul furnizorilor pe care îi iau în considerare. De exemplu, BNU are o rată de finalizare de peste 90% la ucenicia lor în domeniul soluțiilor digitale și tehnologice (BSc). Acest standard special de ucenicie are șase căi distincte, inclusiv inginerie software, consultanță IT, securitate cibernetică, rețele, analiză de date și analiză de afaceri.

Furnizorii de formare pot oferi diferite modele de livrare, cum ar fi eliberarea zilnică sau livrarea blocată. De asemenea, pot dezvolta modele de livrare personalizate pentru angajatori care pot recruta un număr minim de ucenici.

Uceniciile de licență pot fi transformatoare în ceea ce privește dezvoltarea personală. Ele oferă cursanților o experiență de lucru valoroasă și oportunitatea de a obține o diplomă fără a acumula datorii. Uceniciile nu se limitează la absolvenții școlii; de asemenea, beneficiază angajații existenți care doresc să-și îmbunătățească competențele sau schimbătorii de carieră care caută noi oportunități. Aceste ucenicii reduc, de asemenea, decalajul de competențe dintre educația universitară și cerințele industriei.

Pentru a utiliza în mod eficient uceniciile pentru a reduce decalajul de competențe digitale, angajatorii trebuie să creeze roluri de ucenic sau să ofere angajaților existenți formare finanțată din taxe. Ei ar trebui să ia în considerare, de asemenea, nivelul de ucenicie și standardele specifice de ucenicie care se aliniază cu nevoile forței de muncă.

Pentru a naviga în lumea complexă a uceniciei, angajatorii pot căuta exemple de succes din alte organizații. De exemplu, Crimson, o companie IT cu sediul în West Midlands, a dezvoltat un program de ucenicie de succes. Ei recrutează absolvenți de școală în stagiile de ucenicie de Nivelul 4 și le oferă oportunitatea de a continua pe o ucenicie de consultant IT. Au o rată ridicată de ucenici în afacerea lor și un angajament puternic de a cultiva viitoarele talente.

În concluzie, uceniciile universitare au potențialul de a aborda deficitul de competențe digitale și de a pregăti următoarea generație de tehnologi digitali. Prin valorificarea taxei de ucenicie și colaborarea cu furnizori de formare de încredere, angajatorii pot oferi indivizilor oportunități valoroase de a-și dezvolta abilitățile și de a câștiga experiență de lucru în tehnologiile emergente.

