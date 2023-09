Unity anunță taxe noi pentru instalările de jocuri care folosesc Unity Engine

Unity, o platformă importantă de dezvoltare de jocuri, a anunțat recent că va implementa o nouă taxă pentru fiecare joc instalat folosind Unity Engine. Această taxă, cunoscută sub numele de Taxa de rulare Unity, se va aplica jocurilor care au depășit un anumit prag de venit și un număr de instalări pe viață în ultimul an.

Pragurile și taxele specifice variază în funcție de tipul de abonament Unity pe care îl deține dezvoltatorul. Pentru utilizatorii Unity Personal și Unity Plus, pragul de venit este stabilit la 200,000 USD pe an, cu un număr de instalări pe viață de 200,000. Pe de altă parte, conturile Unity Pro și Unity Enterprise au un prag mai mare de 1 milion USD în venituri pe an și 1 milion de instalări pe viață.

Taxele pentru depășirea acestor praguri sunt, de asemenea, diferite pentru fiecare tip de abonament. Dezvoltatorii Unity Personal vor fi taxați cu 0.20 USD pentru fiecare instalare peste prag, în timp ce conturile Unity Enterprise plătesc doar 0.01 USD pentru fiecare instalare peste 2 milioane. Dezvoltatorii din piețele emergente primesc taxe reduse, conturile Unity Personal plătind 0.02 USD per instalare și conturile Enterprise plătind 0.005 USD per instalare.

În special, aceste taxe se vor aplica și pentru jocurile existente construite pe Unity dacă îndeplinesc pragurile privind veniturile și numărul de instalări. Este important de menționat că taxa Unity Runtime nu se aplică aplicațiilor care nu sunt pentru jocuri.

Unity justifică implementarea acestei taxe subliniind că de fiecare dată când un joc este descărcat, Unity Runtime este instalat și. Compania consideră că o taxă bazată pe instalare păstrează câștigurile financiare din implicarea jucătorilor pentru creatori, spre deosebire de modelul de partajare a veniturilor.

Pe lângă aceste modificări, Unity a anunțat retragerea nivelului său de abonament Unity Plus. Abonaților existenți Plus li se va oferi posibilitatea de a face upgrade la Unity Pro timp de un an la prețul Plus.

Unity Engine, cunoscut pentru capabilitățile sale versatile și puternice de dezvoltare a jocurilor, se mândrește cu miliarde de descărcări lunare. Această nouă structură de taxe își propune să susțină creșterea și dezvoltarea continuă a creatorilor de jocuri, menținând în același timp integritatea ecosistemului Unity.

Surse:

– Unity anunță taxa de rulare pentru instalările jocurilor

– Taxele Unity Runtime și modificările abonamentului