EA anunță Project Rene: The Next-Gen Sims Game va fi descărcat gratuit

EA a dezvăluit noi detalii despre viitorul său joc Sims de generație următoare, cu numele de cod Project Rene. Într-o postare pe blog în timpul unei prezentări Behind The Sims, compania a anunțat că jocul va fi disponibil ca descărcare gratuită. Această mișcare urmează succesul The Sims 4 care a devenit free-to-play anul trecut.

Opțiunea de descărcare gratuită pentru Project Rene înseamnă că jucătorii vor putea să se alăture, să se joace și să exploreze jocul fără a fi nevoie de un abonament, de achiziție de bază de joc sau de mecanică energetică. EA intenționează să faciliteze jucătorilor să invite sau să se alăture prietenilor și să experimenteze noi funcții, povești și provocări.

Cu toate acestea, EA a clarificat că jocul va avea în continuare conținut și pachete care pot fi achiziționate, similare cu The Sims 4. Dar structura prețurilor și modul în care aceste articole vor fi vândute pot diferi de jocul actual. EA a oferit un exemplu de adăugare a vremii de bază ca o funcție gratuită pentru toată lumea, în timp ce pachetele viitoare se pot concentra pe teme specifice, cum ar fi sporturile de iarnă sau competițiile.

Lansarea Proiectului Rene nu înseamnă sfârșitul suportului pentru The Sims 4. EA intenționează să continue să ofere actualizări și conținut nou pentru comunitatea The Sims 4 în viitorul apropiat.

Deși nu a fost anunțată o dată specifică de lansare, EA a lucrat la un proces de dezvoltare mai transparent pentru Proiectul Rene. Compania a dezvăluit anterior că jocul va oferi atât experiențe solo, cât și experiențe multiplayer, mai multe informații despre componenta multiplayer urmând să fie dezvăluite mai târziu în cursul anului.

Sursa: [The Verge](sursa)