Nintendo Switch 2 Zvonuri: Breath of the Wild Demo a prezentat grafică și timpi de încărcare îmbunătățiți

Zvonurile despre următoarea consolă Nintendo, numită provizoriu „Switch 2”, au circulat recent. Potrivit rapoartelor de la Eurogamer și VGC, dezvoltatorii selectați au avut ocazia să demonstreze consola în timpul Gamescom 2023. Demo-ul a prezentat o versiune îmbunătățită a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, deși detaliile îmbunătățirilor nu au fost furnizate la momentul respectiv.

Noi detalii despre zvonuri au apărut acum dintr-un podcast recent Nate the Hate. Gazda a susținut că demonstrația tehnologică Gamescom a prezentat Breath of the Wild rulând la 4K 60fps, îmbunătățirea notabilă fiind eradicarea timpilor de încărcare. Este important de clarificat faptul că aceste zvonuri nu implică faptul că titlul de lansare Switch va fi relansat cu următorul hardware. Mai degrabă, a fost folosit pentru a demonstra progresele tehnice ale succesorului.

Există, de asemenea, pretenții că demonstrația tehnologică a folosit DLSS 3.5, tehnologia Nvidia de upscaling AI în timp real. Cu toate acestea, nu este sigur dacă demonstrația a folosit setul complet de caracteristici al versiunii 3.5, cum ar fi generarea de cadre. Includerea DLSS a fost un subiect de speculație pentru succesorul Switch de câțiva ani, iar mențiunea versiunii 3.5 este cu siguranță intrigantă.

În timpul conversației pe podcast, gazda a menționat că martie 2024 a fost o dată posibilă, deși nu era clar dacă aceasta se referea la o dată de dezvăluire sau lansare. Zvonurile anterioare de la începutul acestui an sugerau o lansare la sfârșitul anului 2024 pentru Switch 2.

Este important de menționat că aceste zvonuri nu sunt confirmate oficial de Nintendo în acest moment. Informațiile se bazează pe surse și auzite. În plus, dacă aceste specificații sunt corecte, este esențial să luăm în considerare faptul că demo-ul tehnologic afișat la Gamescom nu reflectă neapărat caracteristicile consolei finale.

Pe măsură ce aceste zvonuri continuă să circule, este interesant să ne gândim la posibilitățile unei versiuni îmbunătățite a Breath of the Wild pe „Switch 2”. Cu toate acestea, până când Nintendo vor face anunțuri oficiale, aceste zvonuri ar trebui luate cu sâmbure de sare.

