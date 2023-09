Timp de lansare pentru DLC The Teal Mask în Pokemon Scarlet și Violet

Antrenorii din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare lansarea primului DLC Pokemon Scarlet și Violet, The Teal Mask. Pregătit să se lanseze miercuri, 13 septembrie, jucătorii sunt curioși de orele specifice de lansare din regiunea lor.

Conform informațiilor confirmate, DLC-ul Teal Mask va fi lansat în următoarele momente:

– 6:12, ora Pacificului (XNUMX septembrie)

– 8:12, ora centrală (XNUMX septembrie)

– 9:12, ora de Est (XNUMX septembrie)

– 2 am, ora Marii Britanii (13 septembrie)

– 3 am, ora Europei Centrale (13 septembrie)

– 5:30 am ora Indiei (13 septembrie)

– 9 am ora Japoniei (13 septembrie)

Aceste ore pot fi modificate, dar jocul este de așteptat să se lanseze în jurul orei prevăzute. Jucătorii ar trebui să rămână la curent cu orice anunț cu privire la modificările timpului de lansare.

Masca Teal face parte din DLC The Hidden Treasure of Area Zero pentru Pokemon Scarlet și Violet. DLC-ul îi duce pe jucători într-o excursie școlară în Kitakami, un sat plin de activități festive și vânzători stradali. Compania Pokemon a tachinat deja noi monștri de buzunar, legendari și personaje care vor fi introduse în The Teal Mask.

Scurgerile au dezvăluit, de asemenea, informații suplimentare despre noi abilități, intrări Pokedex și monștri de buzunar precum Bloodmoon Ursaluna. A doua parte a DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, numită The Indigo Disk, este programată pentru o lansare în Q4/Winter în 2023.

Jucătorii care doresc să experimenteze The Teal Mask DLC vor trebui să dețină fie Pokemon Scarlet, fie Pokemon Violet. Cei care dețin ambele jocuri vor trebui să cumpere copii separate ale The Teal Mask.

În ciuda problemelor tehnice inițiale care au afectat imersiunea și experiența jucătorului, Pokemon Scarlet și Violet au avut o lansare de mare succes, devenind cea mai mare lansare Nintendo din toate timpurile, cu 10 milioane de copii vândute în primele trei zile.

Surse:

– [Sursa 1]

– [Sursa 2]