Prețul Nokia X30 5G a scăzut în India: iată ce trebuie să știți

By

Nokia a anunțat recent o reducere semnificativă de preț pentru smartphone-ul său Nokia X30 5G în India. Compania a redus prețul telefonului cu Rs. 12,000, făcându-l mai accesibil consumatorilor. Nokia X30 5G vine cu specificații și caracteristici impresionante, ceea ce îl face o opțiune de dorit pentru utilizatorii de smartphone-uri.

Nokia X30 5G are un ecran AMOLED full HD+ de 6.43 inchi cu o rată de reîmprospătare de 90 Hz. Este alimentat de chipset-ul octa-core Snapdragon 695 5G, oferind utilizatorilor performanțe rapide și eficiente. Telefonul vine cu 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare la bord, asigurând spațiu amplu pentru toate fișierele și aplicațiile dvs.

În ceea ce privește capacitățile camerei, Nokia X30 5G se mândrește cu o cameră dublă din spate cu un senzor primar PureView de 50 de megapixeli și un senzor secundar cu unghi ultra-larg de 13 megapixeli. Pentru selfie-uri și chat-uri video, telefonul are un shooter frontal de 16 megapixeli.

Opțiunile de conectivitate de pe Nokia X30 5G includ 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS și un port USB Type-C. Telefonul are, de asemenea, un senzor de amprentă în afișaj pentru securitate sporită. În plus, are un rating IP67 pentru rezistență la praf și apă, asigurând durabilitate în diferite medii.

Nokia X30 5G este echipat cu o baterie de 4,200 mAh care acceptă încărcare rapidă de 33 W. Aceasta înseamnă că vă puteți reîncărca rapid dispozitivul și puteți rămâne conectat pe tot parcursul zilei, fără să vă faceți griji cu privire la durata de viață a bateriei.

Cu designul său elegant, specificațiile impresionante și prețul acum accesibil, Nokia X30 5G oferă un raport calitate-preț excelent. Este disponibil în opțiunile de culoare Cloudy Blue și Ice White.

Surse:

– Prețul Nokia X30 5G în India a scăzut cu Rs. 12,000, acum disponibil cu o reducere [Source Name]

- [Numele sursei]