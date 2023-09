macOS Sonoma: la ce să vă așteptați de la cea mai recentă versiune de macOS

By

Apple a anunțat data de lansare a macOS Sonoma, cunoscut și sub numele de macOS 14, care va fi disponibil publicului pe 26 septembrie. Această ultimă versiune de macOS aduce câteva funcții noi care îmbunătățesc experiența utilizatorului și o fac mai asemănătoare cu iOS.

Una dintre actualizările cheie din macOS Sonoma este adăugarea de widget-uri desktop, care le vor permite utilizatorilor Mac să-și personalizeze desktop-urile cu widget-uri utile și interactive. Această funcție a fost foarte populară pe dispozitivele iOS, iar acum utilizatorii de Mac se pot bucura de aceeași comoditate și funcționalitate.

Videoconferința a devenit o parte esențială a vieții noastre, iar macOS Sonoma își propune să îmbunătățească această experiență cu noi funcții. Sistemul de operare va introduce instrumente de partajare a ecranului și o suprapunere a prezentatorului, care le va permite difuzoarelor să se deplaseze în fața unui ecran partajat în timpul apelurilor video.

Safari, browserul implicit în macOS, va primi și actualizări semnificative în Sonoma. Una dintre completările notabile sunt profilurile de browser, care le permit utilizatorilor să creeze diferite seturi de marcaje și să își personalizeze experiența de navigare în funcție de preferințele lor. În plus, funcționalitatea de căutare din Safari va fi mai receptivă, oferind utilizatorilor rezultate mai rapide și mai precise.

Pentru a instala macOS Sonoma, veți avea nevoie de un dispozitiv compatibil. Cele mai vechi modele care acceptă acest sistem de operare includ MacBook 2018 sau Mac Mini, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019 sau Mac Studio 2022. Este important să vă asigurați că dispozitivul dvs. îndeplinește cerințele minime pentru a vă bucura de funcțiile actualizate și de îmbunătățirile oferite de Sonoma.

În concluzie, macOS Sonoma promite să aducă noi funcții și îmbunătățiri interesante utilizatorilor de Mac. Cu widget-uri desktop, capabilități îmbunătățite de videoconferință și un browser Safari mai receptiv, această ultimă versiune de macOS va oferi o experiență mai bună pentru utilizator și o integrare mai strânsă cu dispozitivele iOS.

