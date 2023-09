În spatele paharului: Tabăra de antrenament Los Angeles Kings – O privire din interior asupra presezonului NHL

Liga Națională de Hochei (NHL) și NHL Network și-au anunțat parteneriatul cu Los Angeles Kings pentru cel de-al patrulea sezon al docuseriei lor de pre-sezon, cu acces nelimitat, Behind The Glass. Această serie din trei părți, produsă de NHL Network în asociere cu NHL Productions, va oferi o privire din culise asupra intensității, dramatismului și competiției unui pre-sezon NHL prin prisma celor două ori campioni ai Cupei Stanley Kings.

Următorul sezon din Behind The Glass va prezenta călătoria Kings în emisfera sudică în timp ce joacă împotriva Arizona Coyotes la Melbourne, Australia, pentru NHL Global Series 2023. Acestea vor fi primele meciuri NHL jucate în Australia, adăugând entuziasm seriei. Jucătorii vor fi susținuți de microfon și prezentați departe de patinoar, oferind fanilor conținut de neegalat în timp ce concurează pentru locul lor pe listă și se pregătesc pentru deschiderea sezonului regulat.

După două locuri consecutive în Playoff-ul Cupei Stanley, Kings au ridicat așteptări pentru organizație. În spatele paharului se va concentra pe vicepreședintele și directorul general al echipei, Rob Blake, și pe antrenorul principal Todd McLellan, în timp ce conduc echipa pe tot parcursul cantonamentului și modelează viziunea unui candidat peren la Cupa Stanley. Serialul va prezenta, de asemenea, jucători cheie, cum ar fi centrul nou-achizitionat Pierre-Luc Dubois, starurile în devenire Adrian Kempe și Kevin Fiala și jucătorii de bază veterani Anze Kopitar și Drew Doughty. Președintele echipei Luc Robitaille va oferi informații unice despre ceea ce înseamnă a fi rege.

Behind The Glass a avut premiera în 2018, oferind fanilor o privire fără precedent asupra presezonului NHL prin ochii New Jersey Devils. De atunci, serialul a prezentat Philadelphia Flyers și Nashville Predators. Ediția din acest an va ridica miza cu călătoria internațională la Melbourne, Australia.

Fanii se pot aștepta să vadă conținut bonus exclusiv și clipuri din fiecare episod din Behind The Glass distribuite pe platformele digitale și de rețele sociale folosind hashtag-ul #BehindTheGlass. În plus, fiecare episod va fi disponibil pe platforma YouTube a NHL, oferind fanilor mai multe oportunități de a interacționa cu serialul.

În spatele paharului: Los Angeles Kings Training Camp promite să aducă fanii mai aproape de joc și să ofere o perspectivă unică și nemaivăzută până acum asupra echipei și a presezonului. Cu un acces fără precedent, această serie documentară va entuziasma cu siguranță fanii în timp ce anticipează viitorul sezon NHL.

