Programul Valkyrie LMH se pregătește să revină cu Aston și Heart of Racing Partnership

După mai bine de trei ani în așteptare, programul Valkyrie LMH urmează să fie reactivat printr-un parteneriat între Aston Martin și echipa Heart of Racing din SUA. Se pare că Aston Martin și Heart of Racing vor ajunge la o înțelegere pentru a aduce mașina Valkyrie LMH pe pistă în 2021.

Aston Martin este în discuții cu furnizorii și formează o echipă care să supravegheze programul, inclusiv fostul director de inginerie Williams F1 Adam Carter. Deși Aston Martin nu a confirmat renașterea lui Valkyrie LMH, compania și-a subliniat ADN-ul de curse de mașini sport și angajamentul său de a evalua opțiunile în peisajul evolutiv al sporturilor cu motor.

Directorul echipei Heart of Racing, Ian James, și-a exprimat dorința echipei de a trece la clasa de vârf a curselor internaționale de mașini sport, dar a declarat că nu a fost încheiat sau semnat încă niciun acord. Heart of Racing sa extins deja în World Endurance Championship (WEC) cu Aston Martin în acest an.

Mașina de curse Valkyrie este de așteptat să concureze atât în ​​WEC, cât și în Asociația Internațională de Sporturi cu Motor (IMSA). Mașina va fi propulsată de un motor V6.5 de 12 litri dezvoltat în colaborare cu Cosworth, similar cu motorul folosit în versiunea de stradă a lui Valkyrie.

Programul Valkyrie a fost suspendat când mașinile LMDh bazate pe LMP2 au fost încorporate în divizia Hypercar a WEC. Cu toate acestea, Aston Martin a decis să reînvie programul în urma sugestiilor de la Lawrence Stroll, proprietarul Aston Martin, despre o revenire la nivel înalt la Le Mans.

Ultima participare a Aston Martin la clasa de top de la Le Mans a fost cu AMR-One LMP1 cu cap deschis în 2011. Programul Valkyrie este separat de operațiunea Aston Martin Racing care a dezvoltat coupe-ul DBR1/2 P1 bazat pe Lola.

