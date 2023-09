Sosirea iPhone 15: la ce să vă așteptați

Apple și-a dezvăluit telefonul de ultimă generație, iPhone 15, la evenimentul „Wonderlust” din Cupertino. Dispozitivul păstrează multe caracteristici familiare, cum ar fi decupajul Dynamic Island, acum disponibil pe întreaga linie. Cu toate acestea, una dintre cele mai notabile completări este portul actualizat: USB-C.

Această mișcare a Apple marchează o trecere către standardizarea conectorilor, determinată parțial de legislația UE. Deși este posibil ca Apple să nu fi fost inițial entuziasmat de schimbare, aceasta este în cele din urmă o evoluție pozitivă pentru consumatori. Portul Lightning, introdus cu peste un an în urmă, este acum eliminat treptat, linia iPad fiind deja în tranziție la conectorul standardizat.

Funcția Dynamic Island a fost, de asemenea, îmbunătățită, incluzând acum informații despre compania aeriană. iPhone 15 are un display Super Retina XDR, disponibil în 6.1 inchi și 6.7 inci pentru modelul Plus. Camera sa principală are un impresionant de 48 de megapixeli și utilizează pixel binning pentru a produce imagini de înaltă rezoluție de 24 de megapixeli. În plus, telefonul oferă un zoom îmbunătățit cu teleobiectiv 2x „calitate optică” pentru fotografii mai clare.

Capacitățile de învățare automată au fost încorporate în iPhone 15. Acesta poate detecta automat prezența unei persoane sau a unui animal de companie (în special pisici și câini) în cadru și poate aplica efectul bokeh în consecință. Modul Smart HDR a fost, de asemenea, îmbunătățit, utilizând senzorul de adâncime în camera frontală pentru a diferenția mai bine obiectele și pentru a oferi un spectru de culori mai vibrant.

Sub capotă, dispozitivul este alimentat de noul cip bionic A16, cu un GPU cu șase nuclee. De asemenea, se mândrește cu tehnologia Ultra Wideband, care îmbunătățește funcționalitatea FindMy, similar cu Apple Watch Series 9.

Alte îmbunătățiri notabile includ izolarea vocală îmbunătățită pentru a minimiza zgomotul ambiental, precum și o nouă funcție Roadside Service pentru conectivitate prin satelit, dezvoltată în colaborare cu AAA. iPhone 15 este disponibil în galben, verde, albastru, negru și roz.

Surse: Apple