Site-ul Apple Store este offline înainte de lansarea iPhone 15

Site-ul Apple Store a fost temporar offline marți dimineață, cu doar câteva ore înainte de lansarea foarte anticipată a iPhone 15. Pagina de destinație afișa un mesaj care spunea că site-ul este în curs de actualizări și îi îndemna pe vizitatori să revină în curând. O siglă Apple animată în albastru și gri, asociată și cu evenimentul de lansare a iPhone 15, a fost afișată împreună cu un link funcțional către fluxul live.

CEO-ul Apple, Tim Cook, urmează să dezvăluie cea mai recentă versiune a produsului emblematic al companiei la ora 1:15 ET de la Steve Jobs Theater din Apple Park. Rămâne neclar dacă prăbușirea site-ului a fost rezultatul interesului covârșitor pentru iPhone XNUMX sau dacă Apple face modificări pe piața sa online.

iPhone 15 este de așteptat să fie lansat pe 22 septembrie, cu trei modele disponibile la prețuri diferite. Versiunea standard va începe de la 799 USD, în timp ce opțiunea Pro Max va avea un preț de 1,099 USD. O schimbare notabilă la iPhone 15 este adoptarea unui port de încărcare standard USB-C, conform mandatului Uniunii Europene. Această mișcare marchează o îndepărtare de la portul de încărcare Lightning proprietar al Apple.

Zvonurile în jurul iPhone 15 includ introducerea unui „Buton de acțiune”, care va oferi utilizatorilor acces rapid la diferite funcții și setări fără a debloca dispozitivul sau a naviga prin aplicații. Deși detaliile sunt puține, experții cred că acest buton ar putea diferenția iPhone 15 Pro de modelele anterioare.

Apple introduce de obicei un nou produs în toamnă, iar iPhone 14 a fost lansat în septembrie anul trecut. Acțiunile companiei, care au atins recent o capitalizare de piață record de 3 de miliarde de dolari, au înregistrat o ușoară scădere în timpul tranzacțiilor de dimineață de marți.

Surse: The New York Post, MacRumors, The Associated Press