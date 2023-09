Asociația operatorilor de birouri de schimbare din Nigeria face apel la autonomie digitală

By

Asociația Operatorilor Bureaux De Change din Nigeria (ABCON) a cerut Băncii Centrale a Nigeria (CBN) să acorde Bureaux De Change (BDC) autonomie digitală pentru a obține convergența cursului de schimb. Președintele ABCON, dr. Aminu Gwadabe, a lansat un raport în care îndeamnă banca apex să ofere o aprobare fără obiecții pentru BDC-uri pentru a trece complet la operațiunile digitale.

Se așteaptă ca acordarea autonomiei digitale BDC-urilor să aducă convergența cursului de schimb, să minimizeze volatilitatea pieței și să stimuleze creșterea economică. ABCON are un istoric de realizare a convergenței ratelor în trecut, inclusiv în 2006, 2009 și din 2018 până în 2020, înainte de izbucnirea pandemiei de Covid-19.

Potrivit Dr. Gwadabe, acordarea autonomiei digitale operatorilor ar facilita descoperirea reală a ratei pieței, ar permite implementarea politicilor armonizate ale guvernului federal privind cursurile de schimb și ar sprijini monitorizarea eficientă a tranzacțiilor BDC pentru conformitatea cu cerințele statutare și de reglementare.

ABCON a fost proactiv în îmbrățișarea tehnologiei și a făcut investiții semnificative în cercetarea IT, dezvoltarea și implementarea diverselor soluții digitale din 2016. Operatorii BDC au acum sisteme de monitorizare a tranzacțiilor, echipate cu facilități de birou IT și conexiuni la internet. Ei își înregistrează tranzacțiile pe Amazon Web Service (AWS) online în timp real și extrag rapoarte zilnice pentru trimiterea returnării. În plus, operatorii s-au integrat cu platformele de verificare a Sistemului de decontare interbancare din Nigeria (NIBSS) și a numărului de verificare bancară (BVN).

Aceste reforme digitale nu numai că sporesc eficiența operațională, dar contribuie și la dezvoltarea și modernizarea generală a sectorului BDC. Solicitarea ABCON de autonomie digitală se aliniază cu reformele planificate de CBN pentru BDC, subliniind necesitatea respectării progreselor tehnologice.

