Zealandia, cunoscută și sub numele de Te Riu-a-Māui sau Tasmantis, este un continent situat sub Pacificul de Sud, la aproximativ 3,500 de picioare sub suprafața oceanului. Geologii au finalizat recent un proiect de cartografiere exhaustiv, utilizând date din mostre de rocă de pe fundul oceanului, pentru a crea o hartă detaliată a masei de uscat de 2 milioane de mile pătrate a Zealandia. Această hartă nou rafinată oferă informații despre istoria geologică unică a Zealandiei.

Anterior, se credea că Zealandia s-a format în urmă cu aproximativ 550 de milioane de ani, când supercontinentul Gondwana a început să se fragmenteze. În urmă cu aproximativ 83 de milioane de ani, Zealandia s-a separat încet de Australia și Antarctica, devenind treptat scufundată sub ocean. Eforturile recente de cartografiere arată că Zealandia a fost cândva mult mai mare, comparabilă ca dimensiune cu Australia. De-a lungul timpului, acesta a fost în mare parte înghițit de ocean, doar 6% rămânând deasupra nivelului mării pentru a forma Noua Zeelandă și insulele din jur.

În mod remarcabil, un studiu realizat în 2021 sugerează că Zealandia ar putea fi chiar mai veche decât se credea anterior, datând de aproximativ 1 miliard de ani. Acest lucru ar face din Zealandia cel mai vechi continent de pe Pământ. Descoperirile studiului indică faptul că cele mai vechi roci din Zealandia au aproximativ 1 miliard de ani.

Descoperirea Zealandia poate fi urmărită din călătoria marinarului olandez Abel Tasman din 1642, care a oferit primele indicii despre existența unui al optulea continent în emisfera sudică. Cu toate acestea, abia în anii 1990 oamenii de știință au început să ia în considerare în mod serios posibilitatea existenței unui continent scufundat în Oceanul Pacific.

În 1995, geofizicianul american Bruce Luyendyk a inventat numele „Zealandia” pentru a cuprinde Noua Zeelandă, Chatham Rise, Campbell Plateau și Lord Howe Rise. Aceste regiuni definesc colectiv Zealandia.

Dimensiunea vastă a Zealandiei este notabilă, cu o suprafață totală de aproximativ 4,900,000 de kilometri pătrați (1,900,000 de mile pătrate). Dacă ar fi clasificată drept microcontinent, Zealandia ar fi cea mai mare din lume, depășind Madagascarul și chiar rivalizând cu dimensiunea Australiei.

În concluzie, harta meticuloasă a Zealandiei a aruncat lumină asupra trecutului său geologic captivant. Acest continent scufundat, cu istoria sa bogată și originile intrigante, continuă să stârnească curiozitatea oamenilor de știință și cercetătorilor din întreaga lume.

