Observați internațional Noaptea Lunii 2023: un eveniment celest care merită urmărit

În acest weekend, sâmbătă, 21 octombrie, milioane de oameni din întreaga lume se vor aduna afară pentru a asista la frumusețea satelitului nostru natural, luna. Acest eveniment anual, cunoscut sub numele de International Observe the Moon Night, este promovat activ de NASA și are peste 3,000 de evenimente înregistrate doar în America de Nord.

Motivul din spatele acestui moment particular este faza actuală a lunii, care este primul trimestru. Această fază este adesea considerată cel mai bun moment pentru a observa luna, deoarece este strălucitoare, dar nu prea strălucitoare, ceea ce o face perfectă pentru observatorii stelelor. În plus, această fază oferă o oportunitate unică de a asista la unele dintre cele mai uluitoare priveliști ale lunii.

Pentru cei care nu sunt siguri de ce să caute, NASA a oferit hărți lunare descărcabile pentru fiecare emisferă. Aceste hărți evidențiază iapa lunară majoră, care sunt pete întunecate care acoperă aproximativ o șesime din suprafața lunii. Deși sunt denumite „mări”, aceste zone sunt de fapt câmpii bazaltice care au fost formate de fluxurile de lavă în urma impactului de asteroizi.

În timp ce ochiul liber poate observa cu ușurință petele întunecate, utilizarea binoclului poate îmbunătăți experiența. Concentrându-se pe terminatorul lunii, linia care separă partea întunecată de partea luminoasă, observatorii pot asista la jocul de umbre, dezvăluind cratere și crestele muntoase. Partea de sud a lunii este deosebit de muntoasă, oferind un teren fascinant de explorat.

International Observe the Moon Night oferă, de asemenea, o oportunitate perfectă de a revedea aterizarea istorică pe Lună a omenirii. Pe 20 iulie 1969, Neil Armstrong a declarat celebru: „Basa Tranquility aici. Vulturul a aterizat." Locul de aterizare, cunoscut sub numele de Marea Tranquilității (Mare Tranquillitatis), este ușor de identificat în această noapte. Sunt vizibile și alte locuri de aterizare a misiunii Apollo, dar unele pot fi în noaptea lunară în timpul acestui eveniment.

Pe lângă observarea lunii în această noapte specială, NASA va difuza un stream live de două ore pe NASA TV la 7:XNUMX EDT. Această transmisie își propune să unească oamenii din întreaga lume pentru a sărbători observarea, știința și explorarea lunii, promovând în același timp programele NASA de știință lunară și de explorare.

Așadar, dacă vă aflați afară în acest weekend, acordați-vă un moment pentru a privi luna și a aprecia minunile vecinului nostru celest. Și marcați-vă calendarele pentru Noaptea Internațională a Lunii de anul viitor, care va avea loc pe 14 septembrie 2024.

Surse:

– Observația internațională a NASA a nopții Lunii – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– Hărțile lunii NASA – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Studioul de vizualizare științifică al NASA: Apollo Landing Sites – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812