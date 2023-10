Creșterea și căderea bioregiunii Malvinoxhosan din Africa de Sud

Un studiu recent intitulat „Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole”, publicat în Earth-Science Reviews, explorează dispariția animalelor marine în perioada timpurie. Perioada Devonianului mijlociu. Această perioadă a fost caracterizată printr-un climat mai cald și un nivel mai ridicat al mării, cu o mare masă de uscat numită Gondwana situată în apropierea Polului Sud.

Cercetătorii, conduși de dr. Cameron Penn-Clarke, au colectat și analizat o cantitate semnificativă de date fosile pentru a înțelege originea și dispariția biotei Malvinoxhosan, un grup de animale marine care prospera în ape mai reci și includea diferite tipuri de crustacee. Prin tehnici avansate de analiză a datelor, ei au identificat straturi distincte în roca antică, fiecare arătând o scădere a numărului de specii de animale marine în timp.

Studiul a arătat că declinul biotei Malvinoxhosan a fost corelat cu modificări ale nivelului mării și ale climei. Pe măsură ce clima s-a încălzit, animalele marine specializate, Malvinoxhosan, cu apă rece, au dispărut și au fost înlocuite cu specii mai generaliste adaptate apelor mai calde. Schimbarea nivelului mării a perturbat barierele naturale ale oceanelor, permițând apelor mai calde din regiunile mai apropiate de ecuator să curgă înăuntru și ducând la colonizarea speciilor de apă mai caldă.

Extincția biotei Malvinoxhosan a dus la un colaps al ecosistemelor polare, din care biodiversitatea nu s-a mai recuperat. Cercetarea sugerează că efectele combinate ale schimbărilor nivelului mării și ale temperaturii au fost principalii factori din spatele acestui eveniment de extincție. Încă nu este sigur dacă acest eveniment de extincție este corelat cu altele din perioada Devonianului mijlociu, deoarece lipsesc inferențe de vârstă.

Studiul subliniază, de asemenea, vulnerabilitatea mediilor polare și a ecosistemelor la modificările nivelului mării și ale temperaturii. Înțelegerea evenimentelor de extincție din trecut poate oferi informații valoroase asupra crizei actuale a biodiversității cu care ne confruntăm în prezent.

Surse:

– Recenzii Earth-Science (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595