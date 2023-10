Prototipul Moon Rover al NASA finalizează cursul cu obstacole lunare

By

Prototipul de rover lunar nou al NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), a finalizat cu succes o cursă de obstacole care simulează terenul accidentat al suprafeței lunare. Roverul este programat să se lanseze spre polul sud lunar în noiembrie 2024 la bordul unei rachete SpaceX Falcon Heavy.

Pentru a testa mobilitatea lui VIPER, inginerii de la Centrul de Cercetare Glenn al NASA din Cleveland au creat un mediu lunar simulat cu roci mari, pante abrupte și cratere adânci. Roverul va ateriza pe Mons Mouton, un munte din apropierea polului sudic al Lunii, și va avea sarcina de a caracteriza mediul lunar pentru viitoarea selecție a locului de aterizare a programului Artemis în timpul misiunii sale de aproximativ 100 de zile.

NASA a distribuit un videoclip cu testele recente de mobilitate ale roverului, care demonstrează capacitatea acestuia de a depăși potențialele provocări cu care se va confrunta pe suprafața lunară. Testele au inclus manevra prin pante abrupte, traversarea craterelor și navigarea pe sol asemănător nisipurilor mișcătoare. Finalizarea cu succes a acestor teste indică faptul că VIPER este bine echipat pentru a explora terenul accidentat al lunii.

Ca parte a programului Artemis al NASA, care își propune să stabilească o așezare lunară permanentă, VIPER va juca un rol crucial în identificarea locațiilor de unde pot fi extrase apa și alte resurse pentru a sprijini șederii de lungă durată pe Lună. În plus, misiunea VIPER urmărește să descopere originile apei înghețate și ale altor substanțe volatile de pe Lună, conservarea lor de-a lungul a miliarde de ani și evadarea lor din solul lunar.

Inginerii de la Centrul Spațial Johnson din Houston au testat, de asemenea, instrumentul științific final al VIPER, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT este un burghiu rotativ cu percuție care va fi folosit pentru a recupera tăieri de sol de până la trei picioare sub suprafața lunară. Acest instrument va oferi date valoroase despre rezistența, compactitatea și temperatura solului lunar.

Finalizarea cu succes a testelor de mobilitate VIPER și integrarea instrumentului său științific final aduc NASA cu un pas mai aproape de dezvăluirea misterelor polului sudic al Lunii și de a deschide calea pentru viitoarele explorări lunare.

