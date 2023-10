Noi perspective despre erupțiile vulcanice și modelele climatice

By

Un studiu recent publicat în Geophysical Research Letters a aruncat lumină asupra conexiunii dintre erupțiile vulcanice și perturbările ciclurilor climatice la scară globală. Descoperirile cercetării dezvăluie că erupțiile vulcanice din regiunile tropicale din apropierea ecuatorului pot duce la schimbări bruște în interacțiunile climatice ocean-atmosferă, în special oscilația sudică El Niño (ENSO) și dipolul Oceanului Indian (IOD).

IOD este un model climatic caracterizat prin contraste de temperatură în estul și vestul Oceanului Indian. Fazele IOD pozitive au ca rezultat schimbări semnificative ale temperaturii, precipitațiilor și tiparelor vântului în regiunile învecinate. În schimb, fazele IOD negative inversează aceste condiții. Studiul a constatat că erupțiile vulcanice puternice de la tropice provoacă un IOD negativ imediat după erupție, urmat de o fază pozitivă în anul următor. Aceste anomalii IOD pot persista timp de 7-8 ani înainte de a reveni la condițiile de dinainte de erupție.

Cercetătorii au investigat și influența Oscilației Pacificului Interdecadal (IPO), un alt ciclu climatic care durează 20-30 de ani. Ei au descoperit că faza IPO poate avea un impact suplimentar asupra puterii răspunsului IOD. O fază IPO negativă intensifică IOD negativ, în timp ce o fază IPO pozitivă întărește IOD pozitiv.

În plus, studiul a explorat legătura dintre oscilațiile ENSO și erupțiile vulcanice. S-a observat că, după mari erupții tropicale, încălzirea El Niño are loc în primul an, urmată de condițiile La Niña. Răspunsul ENSO rămâne cu 2 luni în urma celui al IOD.

Adâncimea termoclinului, un gradient de temperatură abrupt în oceane, joacă, de asemenea, un rol în răspunsul climatic la erupțiile vulcanice. Condițiile pozitive de IPO au ca rezultat o termoclină mai mică în estul Oceanului Indian, slăbind gradientul de temperatură la suprafața mării și neutralizând IOD post-erupție. În schimb, condițiile negative de IPO adâncesc termoclinul, întărind gradientul de temperatură a suprafeței mării și precondiționând Oceanul Indian pentru evenimente negative mai puternice de IPO.

Aceste noi perspective asupra interacțiunilor complexe dintre erupțiile vulcanice și modelele climatice oferă informații valoroase pentru regiunile predispuse la activitate vulcanică. Înțelegerea impactului potențial asupra climei poate ajuta la efectuarea evaluărilor de risc și la pregătirea pentru evenimente climatice extreme. Luând măsuri proactive, comunitățile și mediul înconjurător pot fi mai bine protejate de consecințele erupțiilor vulcanice.

Întrebări frecvente:

Ce sunt oscilația sudică El Niño (ENSO) și dipolul Oceanului Indian (IOD)?

ENSO este o interacțiune climatică ocean-atmosferă caracterizată prin modificări ale temperaturii suprafeței mării în Oceanul Pacific. Aceasta duce la schimbări climatice și poate provoca evenimente El Niño și La Niña. IOD este un model climatic asociat cu contrastele de temperatură în estul și vestul Oceanului Indian, influențând temperatura, precipitațiile și modelele vântului în regiunile învecinate.

Cât timp pot dura perturbările modelelor climatice după o erupție vulcanică?

Perturbațiile în modelele climatice, în special anomaliile IOD, pot dura 7-8 ani după o erupție vulcanică înainte de a reveni la condițiile pre-erupție.

Ce este oscilația interdecadală a Pacificului (IPO)?

IPO este un ciclu climatic care durează 20-30 de ani și are loc pe o suprafață mai mare, care se întinde pe ambele emisfere. Ea influențează temperatura Oceanului Pacific tropical și a regiunilor nordice în timpul fazelor sale pozitive și negative.

Cum influențează erupțiile vulcanice forțarea radiativă globală?

Erupțiile vulcanice eliberează aerosoli în atmosferă, ceea ce poate duce la un efect de răcire. Această răcire poate dura luni sau ani, influențând forțarea radiativă globală, care este echilibrul dintre radiația solară de intrare și de ieșire. Forțarea asupra modelelor climatice precum IOD și ENSO trebuie să fie suficient de puternică pentru a depăși impactul temperaturilor reduse.

