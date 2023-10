V0610 Fecioară: Un sistem binar de contact cu masă redusă

By

Un studiu recent realizat de astronomi din proiectul Binary Systems of South and North (BSN) a oferit noi perspective asupra V0610 Virgo, o stea binară îndepărtată. Publicat pe serverul de pre-print arXiv, lucrarea de cercetare dezvăluie că V0610 Virgo este un sistem binar de contact cu masă mică.

Binarele de contact, cunoscute și sub denumirea de binare de tip W Ursae Majoris (tip W UMa), sunt sisteme stelare binare compuse din două stele pitice în contact una cu cealaltă. Au o perioadă orbitală scurtă și prezintă variații continue de lumină. Aceste sisteme au potențialul de a furniza informații valoroase despre evoluția stelară.

V0610 Fecioara, situată la aproximativ 1,560 de ani lumină de Pământ, este o eclipsă binară cu o magnitudine aparentă de 13.3 mag. Sistemul are o perioadă orbitală de aproximativ opt ore.

Folosind observații fotometrice, echipa de astronomi condusă de Ailar Alizadehsabegh de la BSN a analizat V0610 Virgo. Datele au arătat că sistemul binar este format din două stele de dimensiuni și masă similare. Steaua mai fierbinte, clasificată ca tip spectral G3, are o rază de aproximativ 0.735 raze solare și o masă de 0.4 mase solare. Steaua mai rece, clasificată ca tip spectral G8, are o rază de aproximativ 0.741 raze solare și o masă de 0.399 mase solare.

Studiul a clasificat V0610 Virgo ca un sistem binar de contact cu masă mică, cu un raport de masă de 0.998. Sistemul are un factor de umplere de 0.085 și o înclinare de 70.65 grade. S-a constatat că luminozitățile stelei mai fierbinți și mai reci sunt de 0.55 și, respectiv, 0.43 luminozități solare.

Studiul a remarcat, de asemenea, că tendința de variație a perioadei orbitale în V0610 Virgo este în scădere, ceea ce este tipic pentru sistemele binare de contact cu masă mică. Aceste binare formează adesea un disc care ar putea fi un loc pentru formarea planetelor, cu o vârstă mai mică decât cea a stelelor gazdă. Sunt propuse observații suplimentare ale Fecioarei V0610 pentru a determina dacă acest sistem ar putea fi un potențial loc de naștere pentru planetele extrasolare.

