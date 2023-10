AI generativă explorează problema P vs NP: Perspective din GPT-4

By

O echipă de cercetători a folosit modelul de limbaj mare GPT-4 al OpenAI pentru a explora problema de lungă durată P vs NP în informatică. Problema P vs NP, care a fost studiată de aproape cinci decenii, își propune să exploreze posibilitatea de a rezolva eficient problemele dificile din punct de vedere computațional. Această problemă are implicații semnificative pentru domenii precum criptografia și calculul cuantic. Cercetătorii, conduși de Qingxiu Dong, au folosit Metoda Socratică pentru a programa GPT-4 și i-au oferit argumente dintr-o lucrare anterioară, determinând răspunsuri semnificative.

În special, GPT-4 susține că P nu este egal cu NP, oferind o perspectivă nouă asupra acestei probleme veche. Cercetătorii subliniază că acest studiu demonstrează că modelele mari de limbaj precum GPT-4 pot face mai mult decât să genereze text; ele pot oferi, de asemenea, perspective care pot duce la descoperiri științifice.

Pentru a înțelege importanța acestei cercetări, este crucial să înțelegem problema P vs NP. Se învârte în jurul complexității rezolvării și verificării problemelor. Problemele clasificate ca „P” pot fi rezolvate în mod fezabil și ușor verificate. În schimb, problemele care intră în domeniul „NP” sunt ușor de verificat, dar lipsesc metode eficiente de soluționare. Problema P vs NP se întreabă dacă problemele NP pot fi rezolvate la fel de eficient ca și problemele P, provocând înțelegerea noastră actuală a limitelor de calcul.

Folosind Metoda Socratică cu GPT-4, Dong și echipa sa se adâncesc în matematica problemei P vs NP. Ei ghidează GPT-4 pentru a demonstra că P nu este egal cu NP asumând contrariul și găsind contradicții. Această abordare, denumită demonstrație prin contradicție, le permite să reconstruiască o lucrare matematică formală, conducând GPT-4 prin procesul de raționament. Cu toate acestea, este necesară o validare suplimentară pentru a confirma caracterul concludent al constatărilor lor.

Această cercetare demonstrează o aplicație nouă a IA generativă, evidențiind modul în care modelele de limbaj mari precum GPT-4 pot contribui la explorarea științifică. Valorificând capacitatea AI de a raționa și de a procesa cantități mari de informații, cercetătorii pot explora probleme complexe și pot obține noi perspective. Pe măsură ce domeniul AI generativ continuă să evolueze, acesta este promițător pentru abordarea altor probleme nerezolvate din domeniul informaticii.

