Folosirea unui giroscop pentru a măsura variațiile de rotație a Pământului

O echipă de oameni de știință a dezvoltat o nouă modalitate de a măsura variațiile de rotație a Pământului folosind un giroscop. Cercetătorii, cu sediul la Observatorul Geodezic Wettzell din Germania, au creat o cavitate laser lungă de 16 metri, cunoscută sub numele de „G”, care funcționează ca un giroscop de tip inel. În interior, razele laser duble care călătoresc în direcții opuse interacționează pentru a crea un model de interferență. Cercetătorii au descoperit că, pe măsură ce Pământul se rotește, fluctuațiile vitezei sale se reflectă în modelul de interferență. Analizând modelul de interferență, cercetătorii au reușit să calculeze distanța parcursă de un anumit punct de pe Pământ într-o anumită perioadă de timp.

În studiul lor publicat în revista Nature Photonics, cercetătorii au testat performanța giroscopului pe o perioadă de patru luni și au reușit să măsoare durata unei anumite zile în doar câteva milisecunde. Acest nivel de precizie este mult mai mare decât metodele anterioare utilizate pentru a măsura rotația Pământului și ar putea fi folosit pentru a construi modele geofizice mai precise pentru transportul global.

Descoperirile echipei au fost discutate de Caterina Cimminelli și Giuseppe Brunetti într-un articol News & Views publicat și în Nature Photonics. Cercetătorii au propus că această nouă metodă de măsurare a lungimii zilei, împreună cu variațiile sale, ar putea duce la modele geofizice îmbunătățite, care au aplicații ample în domenii precum știința climatică și navigația. Cercetătorii cred că această abordare ar putea oferi descrieri mai precise ale lungimii unei zile, ținând cont de diverși factori care influențează rotația Pământului, cum ar fi atracția lunii, curenții oceanici și condițiile atmosferice.

În general, această nouă abordare bazată pe giroscop este promițătoare pentru dezvoltarea înțelegerii noastre asupra rotației Pământului și a efectelor acesteia asupra diferitelor fenomene geofizice.

