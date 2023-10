Impactul hidrogenului neutru asupra scăpării fotonilor Lyman-Alfa în galaxiile de epocă de reionizare

By

Astronomii sunt încă nesiguri cu privire la procesul și momentul reionizării, care este momentul în care hidrogenul din univers a devenit din nou ionizat după ce a existat ca atomi neutri timp de aproximativ 200 de milioane de ani. Reionizarea este condusă de fotonii Lyman-continuum (LyC), care au energia de a scoate electronii din atomii de hidrogen. Întrebarea este de unde provin acești fotoni LyC? Mulți astronomi cred că galaxiile timpurii au jucat un rol în reionizarea universului.

În timpul perioadei de reionizare, au existat galaxii care au emis radiație Lyman-Alpha (Lyα), care este eliberată atunci când atomii de hidrogen trec de la prima lor stare excitată la starea lor fundamentală. Cu toate acestea, nu toți fotonii Lyα au reușit să scape din aceste galaxii. Dacă un foton Lyα se împrăștie la marginea unei galaxii, acesta poate scăpa și poate fi detectat. Dacă niciun fotoni Lyα nu poate scăpa, sugerează că fotonii LyC nu pot scăpa și că galaxia nu a contribuit la reionizare.

Prezența hidrogenului neutru (HI) în aceste galaxii ar fi putut împiedica scăparea fotonilor Lyα și, în consecință, a fotonilor LyC. Pentru a investiga acest lucru, a fost efectuat un studiu pe un eșantion de galaxii observate aproape de sfârșitul reionizării, folosind emisia Lyα și [CII] (emisia din carbon care a absorbit cantitatea potrivită de energie pentru ca un electron să scape) pentru a măsura deplasările lor spre roșu.

Au fost comparate deplasările spre roșu ale emisiilor Lyα și [CII] în fiecare galaxie. Cercetătorii au descoperit că compensarea vitezei dintre cele două tipuri de emisie, cunoscută sub numele de compensarea vitezei Lyα, a fost corelată pozitiv cu masa de gaz HI din galaxii din Epoca Reionizării. Acest lucru sugerează că evadarea Lyα în aceste galaxii este influențată de conținutul general de gaz HI, mai degrabă decât de regiunile locale.

Descoperirile indică faptul că o abundență tot mai mare de gaz HI face mai dificilă scăparea fotonilor Lyα, ceea ce împiedică, de asemenea, scăparea fotonilor ionizanți LyC. Acest lucru sugerează că studierea conținutului general de HI al galaxiilor poate oferi perspective asupra procesului de reionizare a universului.

Observațiile viitoare ale telescopului spațial James Webb (JWST) sunt de așteptat să ofere date de calitate superioară asupra galaxiilor vechi din epoca reionizării, oferind o mai bună înțelegere a acestei perioade semnificative din istoria universului.

Surse: Lauren Elicker, Universitatea din Cincinnati