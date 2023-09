Vă prezentăm MPXV-CRISPR: Un instrument de diagnosticare revoluționar pentru virusul Monkeypox

O echipă de oameni de știință de la Institutul Peter Doherty pentru Infecții și Imunitate și Institutul de Cercetare Medicală Walter și Eliza Hall a dezvoltat un instrument de diagnostic revoluționar numit MPXV-CRISPR. Publicat în The Lancet Microbe, acest instrument utilizează tehnologia CRISPR pentru a detecta virusul variolei maimuței (MPXV) în probele clinice rapid și precis, depășind metodele de diagnosticare existente. Acesta vizează în mod specific secvențele genetice unice pentru MPXV, ceea ce o face prima metodă de diagnosticare bazată pe CRISPR de acest fel din Australia.

Tehnologia CRISPR, cunoscută pentru capacitățile sale de editare a genomului, este acum utilizată în scopuri de diagnostic. Dr. Soo Jen Low, ofițer de cercetare la Institutul Doherty și co-primul autor al studiului, descrie diagnosticele bazate pe CRISPR ca detectivi precisi care identifică indicii specifice legate de prezența agenților patogeni. În cazul MPXV-CRISPR, acesta este „programat” să recunoască virusul prin ghiduri de inginerie care se leagă de anumite părți ale ADN-ului viral.

Când ADN-ul viral este detectat într-o probă clinică, sistemul CRISPR este ghidat către țintă și emite un semnal pentru a indica prezența virusului. Această metodă de diagnosticare atinge sensibilitate și precizie comparabile cu metodele PCR standard, dar într-o fracțiune de timp.

Una dintre caracteristicile revoluţionare ale MPXV-CRISPR este rapiditatea în furnizarea unui diagnostic. Diagnosticarea actuală a variolei maimuțelor durează adesea zile pentru a oferi rezultate, în timp ce MPXV-CRISPR poate detecta virusul în doar 45 de minute. Echipa lucrează în prezent la adaptarea acestei tehnologii într-un dispozitiv portabil care poate fi utilizat pentru detectarea la fața locului a virusului variolei maimuței în diferite unități de asistență medicală.

Dr. Shivani Pasricha, ofițer principal de cercetare la Institutul de Cercetare Medicală Walter și Eliza Hall și co-autor principal al studiului, subliniază impactul potențial al MPXV-CRISPR asupra sănătății publice. Prin îmbunătățirea accesului la diagnostice rapide și fiabile, în special în zonele cu resurse limitate sau locații îndepărtate, această abordare descentralizată a testării ar putea accelera tratamentul și îmbunătăți rezultatele pacientului.

Colaborarea dintre instituțiile de cercetare a implicat Institutul Doherty, Institutul de Cercetări Medicale Walter și Eliza Hall, Centrul de Sănătate Sexuală din Melbourne și Universitatea Monash.

Sursa:

– Soo Jen Low și colab., Rapid detection of monkeypox virus using a CRISPR-Cas12a mediated assay: a laboratory validation and evaluation study, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9