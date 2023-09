Astronomii observă pentru prima dată undele radio de la supernova de tip Ia

By

Astronomii au făcut o descoperire fără precedent prin detectarea undelor radio emise de o supernova de tip Ia. Această observație revoluționară dezvăluie noi perspective asupra naturii exploziilor piticelor albe și a mediului lor bogat în heliu.

Supernovele de tip Ia sunt explozii nucleare care au loc în stelele pitice albe. Ele sunt utilizate pe scară largă de astronomi pentru a măsura distanțe cosmologice și pentru a studia expansiunea Universului. Cu toate acestea, mecanismul exact din spatele supernovelor de tip Ia nu este pe deplin înțeles. Se crede că explozia este declanșată de acumularea de masă de la o stea însoțitoare, unde materialul acumulat constă în principal din hidrogen. Cu toate acestea, s-a emis de asemenea ipoteza că piticele albe ar putea acumula heliu dintr-o stea însoțitoare care și-a pierdut deja stratul exterior de hidrogen.

Unul dintre misterele care înconjoară exploziile piticelor albe este comportamentul materiei dezbrăcate din steaua însoțitoare. Nu tot materialul cade pe pitica albă; unele dintre ele formează un nor de material circumstelar în jurul sistemului stelar binar. Era de așteptat ca undele de șoc de la explozia care călătoresc prin acest material circumstelar să excite atomii și să ducă la emisia de unde radio puternice. În ciuda multor observații ale supernovelor de tip Ia care au loc într-un nor de material circumstelar, emisiile de unde radio nu fuseseră detectate până acum.

O echipă internațională de cercetători, inclusiv membri ai Universității din Stockholm și ai Observatorului Național Astronomic al Japoniei, a observat o supernova de tip Ia care a explodat în 2020. Ei au descoperit că această supernova era înconjurată de material circumstelar compus în principal din heliu. În plus, au detectat cu succes unde radio din supernova. Comparând puterea undelor radio observate cu modelele teoretice, cercetătorii au stabilit că pitica albă acumulase material cu o rată de aproximativ 1/1000 din masa Soarelui pe an. Aceasta este prima supernova de tip Ia confirmată declanșată de acumularea de masă de la o stea însoțitoare cu un strat exterior format în principal din heliu.

Descoperirea undelor radio din această supernovă de tip Ia bogată în heliu este de așteptat să ne aprofundeze înțelegerea mecanismului de explozie și a condițiilor care duc la o supernovă de tip Ia. Echipa de cercetare intenționează să continue căutarea emisiilor radio de la alte supernove de tip Ia pentru a obține mai multe informații despre evoluția care duce la aceste evenimente explozive.

