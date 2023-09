Înțelegerea motoarelor bacteriene: Implicații pentru nanomașini eficiente

By

Cercetătorii de la Universitatea Nagoya, Universitatea din Osaka și Institutul de Bio-Știință și Tehnologie din Nagahama au făcut descoperiri semnificative cu privire la locomoția bacteriilor și la potențialele aplicații ale acesteia în dezvoltarea nanomașinilor. Echipa, condusă de profesorul emerit Michio Homma și profesorul Seiji Kojima, a identificat rolul moleculei FliG în stratul flagelar sau „motorul” bacteriilor.

Motorul flagelar în bacterii are un rotor și un stator. Statorul funcționează ca motor, în timp ce rotorul se rotește pe baza transmisiei rotației statorului. Acest mecanism permite bacteriilor să se deplaseze înainte sau înapoi. Inelul C, un complex proteic, controlează această mișcare. Molecula FliG din inelul C acționează ca un ambreiaj, facilitând comutarea între mișcarea înainte și înapoi.

Cercetătorii au investigat mutantul G215A al moleculei FliG, care provoacă rotația permanentă în sensul acelor de ceasornic a motorului. Prin studiul lor, echipa a descoperit că schimbările în structura FliG și interacțiunea moleculelor de apă din jurul acesteia sunt responsabile pentru mișcarea în sensul acelor de ceasornic. Aceste modificări apar și în forma normală a FliG atunci când se rotește în sensul acelor de ceasornic. Diferențele structurale permit bacteriilor să comute între mișcarea înainte și înapoi ca răspuns la mediul lor.

Înțelegerea proprietăților fizice ale proteinei FliG este o descoperire în înțelegerea mecanismului molecular de comutare rotațională a motoarelor. Descoperirile deschid calea pentru dezvoltarea motoarelor compacte cu o eficiență mai mare de conversie a energiei. Aceste cunoștințe pot fi aplicate în proiectarea nanomașinilor artificiale care au control precis asupra rotației lor. Aceste progrese au potențialul de a revoluționa diverse domenii, cum ar fi medicina și designul vieții artificiale.

Studiul, publicat în iScience, marchează un pas semnificativ înainte în înțelegerea motoarelor bacteriene și a potențialelor implicații ale acestora pentru dezvoltarea unor nanomașini mai eficiente. Acesta deschide noi căi pentru cercetare în nanotehnologie și inginerie, oferind posibilități interesante pentru progresele tehnologice viitoare.

Sursa:

Tatsuro Nishikino și colab. Modificările în rețeaua hidrofobă a domeniului FliGMC induc comutarea rotațională a motorului flagelar, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Universitatea Nagoya]