Noua rachetă Vulcan Centaur este pregătită să fie lansată într-o misiune incitantă

Sezonul de sărbători care urmează oferă un răsfăț suplimentar special pentru pasionații de spațiu, deoarece United Launch Alliance (ULA) se pregătește pentru zborul de debut foarte așteptat al noii sale rachete Vulcan Centaur. Programată pentru Ajunul Crăciunului, această misiune, cunoscută sub numele de Certificare-1 (Cert-1), va marca o etapă semnificativă în capacitățile de lansare și eforturile de explorare ale ULA.

Racheta Vulcan Centaur urmează să înlocuiască vehiculele Atlas V și Delta IV ale ULA, oferind progrese care vor depăși granițele explorării spațiului. Alimentat de două motoare BE-4 construite de Blue Origin, stadiul central al Vulcan Centaur utilizează oxigen lichid și combustibil lichid metan, similar cu motorul Raptor de la SpaceX. Acest sistem de propulsie ecologic reprezintă un pas înainte în tehnologia rachetelor durabile.

În plus, treapta superioară a lui Vulcan Centaur are două motoare RL10 de la Aerojet Rocketdyne, care ard hidrogen pentru a genera o forță puternică. În plus, racheta poate fi mărită cu rachete solide (SRB) pentru a-și îmbunătăți capacitatea de ridicare în funcție de cerințele misiunii.

Cea mai puternică configurație a Vulcan Centaur, echipată cu șase SRB, se mândrește cu o capacitate de încărcare utilă impresionantă de 60,000 de lire sterline (27,200 de kilograme) pe orbita joasă a Pământului (LEO). Aceasta depășește versiunea Delta IV Heavy de la ULA și chiar cea mai mare variantă Atlas V în ceea ce privește capacitatea de încărcare utilă.

Cert-1 nu va servi doar ca zbor de testare, ci și va porni într-o misiune lunară interesantă. Landerul lunar al lui Astrobotic din Pittsburgh, Peregrine, se va îmbarca în călătoria sa inaugurală către Lună la bordul Vulcan Centaur. Această demonstrație evidențiază angajamentul ULA de a sprijini eforturile de explorare de ultimă oră.

În timp ce ULA se pregătește pentru Cert-1 după ce a depășit întârzierile cauzate de o explozie a etapei superioare în timpul testării la începutul acestui an, pasionații de spațiu așteaptă cu nerăbdare lansarea acestei rachete foarte avansate. Cu capabilitățile sale impresionante și potențialele aplicații viitoare, Vulcan Centaur marchează o piatră de hotar semnificativă în eforturile continue ale ULA de a propulsa explorarea spațiului la noi culmi.

FAQ

1. Ce este racheta Vulcan Centaur?

Racheta Vulcan Centaur este vehiculul de lansare de ultimă generație al United Launch Alliance, conceput pentru a înlocui rachetele Atlas V și Delta IV.

2. Care este capacitatea de încărcare utilă a Centaurului Vulcan?

Vulcan Centaur este capabil să livreze 60,000 de lire sterline (27,200 de kilograme) de sarcină utilă pe orbita joasă a Pământului (LEO) în configurația sa cea mai puternică.

3. Ce motoare alimentează Vulcan Centaur?

Vulcan Centaur este propulsat de două motoare BE-4 construite de Blue Origin pentru etapa de bază și două motoare RL10 de la Aerojet Rocketdyne pentru etapa superioară.

4. Va fi folosit Centaurul Vulcanian pentru misiuni lunare?

Da, viitoarea misiune Certificare-1 a Centaurului Vulcan va trimite aterizatorul lunar al lui Astrobotic, Peregrine, în prima sa misiune pe Lună.

5. Care a fost cauza întârzierilor pentru Cert-1?

Cert-1 s-a confruntat cu întârzieri din cauza unei explozii în faza superioară în timpul testării la începutul acestui an, ceea ce a determinat ULA să consolideze rezervoarele vehiculului și să asigure siguranța și fiabilitatea acestuia.