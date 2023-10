Noua metodă de secvențiere a ADN-ului oferă o abordare promițătoare pentru explorarea mineralelor

By

Cercetătorii de la Universitatea din Columbia Britanică (UBC) au lansat o tehnică inovatoare care utilizează ADN-ul microbilor pentru a căuta depozite minerale valoroase în sol. Această metodă inovatoare, care utilizează tehnologia modernă de secvențiere a ADN-ului, are potențialul de a revoluționa explorarea minerală și ar putea fi deosebit de importantă în aprovizionarea cu materialele necesare pentru producția de vehicule electrice.

Într-un studiu publicat în Nature Communications Earth and Environment, cercetătorii de la UBC au demonstrat cum au fost capabili să identifice kimberlitul, o rocă cunoscută pentru că conține minereuri de diamante, analizând markerii ADN din microbii prezenți în sol. În plus, au descoperit că kimberlitul are capacitatea de a capta și stoca carbonul atmosferic, ceea ce îl face o resursă valoroasă pentru combaterea schimbărilor climatice.

Potrivit unuia dintre co-autorii studiului, Bianca Iulianella Phillips, tehnica le permite să „vadă prin sol” pentru a descoperi rocile, metalele și mineralele de sub suprafață. Prin legarea semnăturilor microbiene specifice de depozitele minerale îngropate, cercetătorii pot identifica cu precizie prezența acestora. În timp ce studiul a fost concentrat pe kimberlit, echipa a explorat, de asemenea, potențiala utilizare a acestei metode pentru localizarea zăcămintelor de porfir de cupru din Columbia Britanică, un mineral esențial utilizat în producția de baterii pentru vehiculele electrice.

Metodele tradiționale de explorare minerală, cum ar fi sondajele geofizice și forajul, pot fi costisitoare și consumatoare de timp. Această nouă abordare de secvențiere a ADN-ului oferă o alternativă mai rentabilă și mai eficientă, oferind informații valoroase înainte de a începe forarea. Analizând modificările microbilor cauzate de interacțiunea cu minereul, cercetătorii pot identifica markeri cheie care semnifică prezența zăcămintelor minerale.

Deși această descoperire este promițătoare, sunt încă necesare cercetări suplimentare pentru a optimiza și a perfecționa tehnica. Iulianella Phillips, care își urmează în prezent doctoratul, a subliniat importanța de a răspunde la întrebări fundamentale despre modul în care funcționează aceste sisteme pentru a maximiza impactul acestei metode.

Această activitate revoluționară realizată de cercetătorii UBC deschide noi posibilități în explorarea minerală, oferind o abordare durabilă și eficientă pentru descoperirea resurselor valoroase de sub suprafața Pământului. Cu progresele continue în tehnologia de secvențiere a ADN-ului, viitorul explorării minerale ar putea fi transformat prin valorificarea puterii microbilor.

Întrebări frecvente

Ce este kimberlitul?

Kimberlitul este un tip de rocă care conține minereuri de diamant. Este adesea folosit ca un indicator al potențialelor depozite de diamante.

De ce este importantă această metodă de secvențiere a ADN-ului?

Se crede că această metodă este prima utilizare a secvențierii moderne a ADN-ului pentru a căuta zăcăminte minerale. Oferă o modalitate eficientă și rentabilă de a identifica resursele valoroase înainte de a începe forarea.

Cum poate beneficia această metodă producția de vehicule electrice?

Folosind secvențierea ADN-ului pentru a localiza minerale critice, cum ar fi cuprul porfir, care este utilizat în producția de baterii pentru vehicule electrice, această metodă poate ajuta la eficientizarea aprovizionării cu materialele necesare pentru fabricarea vehiculelor electrice.

Care sunt avantajele utilizării microbilor în explorarea mineralelor?

Microbii oferă o sursă regenerabilă și abundentă de markeri pentru identificarea zăcămintelor minerale îngropate. Spre deosebire de elementele fizice, microbii nu sunt limitati în aprovizionare, ceea ce îi face un instrument valoros în căutarea resurselor valoroase.