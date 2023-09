Noi perspective asupra formării stelelor și planetelor: Observații ale unui sistem stelar triplu

By

Astronomii, inclusiv profesorul Jaehan Bae de la Universitatea din Florida, au făcut progrese semnificative în înțelegerea formării stelelor și a complexității formării planetelor. Într-un studiu, cercetătorii au observat și analizat brațe spiralate care hrănesc stele tinere într-un sistem stelar triplu în curs de dezvoltare, aruncând lumină asupra proceselor de formare a stelelor și a planetelor.

Echipa a făcut o descoperire semnificativă când a observat trei brațe mari spiralate care distribuiau materiale către stelele aflate în stadiu incipient, cunoscute sub numele de protostele, în sistemul stelar triplu în curs de dezvoltare. Aceste brațe spiralate, numite „streamers”, furnizează materialele necesare pentru ca stelele tinere să crească prin absorbția gazului. Descoperirile, publicate în The Astrophysical Journal, oferă perspective valoroase despre originile acestor streamere.

Înțelegerea formării mai multor sisteme stelare a fost o provocare pentru oamenii de știință. Majoritatea stelelor din galaxie se formează în multipli, spre deosebire de Soarele nostru. Există diferite modele teoretice care explică formarea mai multor sisteme stelare, dar mecanismele exacte nu au fost pe deplin înțelese.

Pentru a studia sistemul de formare, echipa de cercetare a folosit Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), o serie de radiotelescoape. Ca teoretician, profesorul Bae a jucat un rol crucial în interpretarea datelor observate și conectarea acestora cu modelele teoretice. Simulările pe computer efectuate ca parte a studiului au susținut datele observate, arătând un acord remarcabil între simulări și observații.

Cercetarea echipei deschide noi căi pentru investigarea formării stelelor și planetelor. În viitor, ei plănuiesc să observe alte sisteme stelare care formează mai multe pentru a determina dacă sistemul stelar triplu observat este o anomalie sau o apariție comună. Acest lucru va oferi constrângeri importante asupra înțelegerii noastre a proceselor de formare a stelelor.

Studiind etapele incipiente ale formării stelelor multiple, astronomii speră să înțeleagă mai bine formarea stelelor și a planetelor în general.

