Modelarea atmosferei Pământului în timp: Implicații pentru căutarea vieții pe exoplanete

Oamenii de știință care studiază astrobiologia, căutarea vieții în Univers, folosesc adesea Pământul ca șablon pentru înțelegerea proceselor biologice și evolutive. Aceasta include căutarea planetelor care seamănă cu Pământul, cunoscute sub numele de analogi Pământului. Mai exact, oamenii de știință caută planete stâncoase care orbitează în zona locuibilă a stelei lor și au atmosfere compuse din azot, oxigen și dioxid de carbon. Cu toate acestea, atmosfera Pământului s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului.

Cercetătorii de la Universitatea Cornell au creat o simulare a atmosferei Pământului în timpul Eonului Fanerozoic, ultimii 500 de milioane de ani din istoria Pământului. Această simulare poate avea implicații semnificative în căutarea vieții pe planetele extrasolare. Echipa, condusă de Rebecca Payne și Lisa Kaltenegger, a creat un model care combină modele climatice consacrate cu noi simulări atmosferice pentru a prezice cum ar fi arătat atmosfera acestei perioade.

Eonul fanerozoic este deosebit de important pentru evoluția atmosferei Pământului și a vieții terestre. Această perioadă a văzut o creștere a conținutului de oxigen și apariția animalelor, dinozaurilor și a plantelor terestre. Analizând spectrele de transmisie ale Pământului în timpul Eonului Fanerozoic, oamenii de știință pot obține o perspectivă asupra compoziției atmosferei unei exoplanete.

Echipa de cercetare a descoperit că semnăturile chimice ale vieții în atmosfera unei exoplanete asemănătoare Pământului ar fi mai pronunțate în timpul Eonului Fanerozoic în comparație cu Pământul modern. Acest lucru se datorează nivelurilor mai ridicate de oxigen care au caracterizat această perioadă. Studiul a identificat, de asemenea, două perechi cheie de biosemnături, oxigen și metan și ozon și metan, care păreau mai puternice în urmă cu aproximativ 300 de milioane de ani, când nivelurile de oxigen erau semnificativ mai mari.

Această cercetare este crucială în căutarea semnelor de viață pe exoplanete. Înțelegând modul în care atmosfera Pământului a evoluat de-a lungul timpului, oamenii de știință pot interpreta mai bine datele obținute din observațiile exoplanetelor. Aceste cunoștințe vor ajuta la identificarea țintelor promițătoare pentru misiuni viitoare, cum ar fi telescopul spațial James Webb al NASA, în căutarea de a găsi viață dincolo de sistemul nostru solar.

Surse:

– „Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectre of Earth through the Fanerozoic” – Notificări lunare ale Societății Regale de Astronomie: Scrisori

- Universitatea Cornell