Cercetătorii dezvoltă nanoparticule magnetice pentru a curăța poluarea cu hidrocarburi din apă

Pe lângă contribuția la criza climatică prin emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea pe scară largă a hidrocarburilor, care sunt principalele componente ale combustibililor fosili, ridică provocări semnificative de mediu. Hidrocarburile reprezintă cea mai abundentă clasă de poluanți organici de pe Pământ și se găsesc în țițeiul, folosit în mod obișnuit ca combustibil pentru transport și încălzire, precum și în materialele plastice.

În ciuda creșterii gradului de conștientizare a impactului devastator al schimbărilor climatice, economia globală se bazează încă în mare măsură pe combustibilii fosili. Potrivit unei lucrări recente publicate în Advanced Science, producția mondială de țiței și gaze naturale se ridică la miliarde de tone, contribuind la eliberarea unor cantități mari de gaze cu efect de seră. În afară de binecunoscutele implicații asupra mediului, prezența extinsă a poluării cu microplastice derivate din hidrocarburi a stârnit îngrijorări. Microplasticele au fost găsite în zone îndepărtate, cum ar fi Arctica, și chiar în nori.

Abordarea acestei probleme urgente a poluării cu plastic și a contaminării cu hidrocarburi în apă necesită soluții eficiente. În timp ce se fac eforturi pentru a trece de la combustibilii fosili și a explora opțiuni alternative pentru produsele din plastic, este nevoie de o metodă fiabilă pentru eliminarea hidrocarburilor din apă. Metodele actuale, cum ar fi degresarea și flocularea, pot elimina doar bucăți mai mari de microplastice, lăsând particulele mai mici neafectate.

Pentru a aborda această problemă, o echipă de cercetători condusă de Marcus Halik de la Friedrich-Alexander-Universität a dezvoltat o metodă universală de remediere folosind nanoparticule de oxid de fier superparamagnetice (SPION). Aceste nanoparticule au o dimensiune de aproximativ 10 nm și au o suprafață activă mare. Proprietatea de superparamagnetism a SPION-urilor le permite să fie colectate cu ușurință folosind un magnet extern.

Cercetătorii au demonstrat eficacitatea tehnologiei lor de curățare magnetică a apei prin eliminarea cu succes a diferitelor hidrocarburi, inclusiv uleiuri și particule de microplastic, din diferite probe de apă. S-a constatat că SPION-urile sunt reciclabile și pot fi folosite de mai multe ori. Interesant este că, după un ciclu de remediere, amestecul de particule de fier și deșeuri de plastic a arătat încă proprietăți de absorbție a uleiului, depășind doar SPION-urile curate.

Deși mai sunt câteva provocări de depășit, cum ar fi găsirea unei soluții pentru reciclarea hidrocarburilor colectate, echipa consideră că munca lor va contribui la prevenirea pătrunderii microplasticelor și a poluanților organici în oceane și alte surse de apă. De asemenea, lucrează la extinderea gamei de poluanți pe care SPION-urile îi pot viza, inclusiv poluanți anorganici. Dezvoltarea în continuare a unui prototip de separator magnetic și sprijin financiar sunt necesare pentru a realiza aceste progrese.

Această abordare inovatoare care utilizează nanoparticule magnetice oferă un potențial promițător pentru abordarea problemei globale a poluării apei cu hidrocarburi. Prin dezvoltarea unor metode eficiente de eliminare și reciclare a hidrocarburilor, putem atenua impactul asupra mediului și putem merge către un viitor mai durabil.

