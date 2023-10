Asteroid 33 Polyhymnia: O entitate misterioasă și ultra-densă

By

Cercetătorii de la Universitatea Arizona din Tucson au făcut o descoperire uluitoare în timp ce studiau asteroidul 33 Polyhymnia. Acest asteroid, numit după muza greacă a imnurilor sacre, a stârnit interesul astrofizicienilor datorită densității sale incredibile. De fapt, 33 Polyhymnia este atât de densă încât oamenii de știință presupun că ar putea fi compusă din elemente care nu se găsesc în tabelul periodic.

Posibilitatea ca asteroizii să aibă compoziții necunoscute pe Pământ este deosebit de semnificativă pentru cei implicați în eforturile de minerit în spațiu. Companiile interesate să exploateze asteroizi pentru metale prețioase precum aurul ar considera existența unor astfel de elemente extrem de intrigantă.

Într-un studiu publicat în The European Physical Journal Plus, cercetătorii au clasificat 33 Polyhymnia ca obiect compact ultradens (CUDO) și au descoperit că are o densitate măsurată mai mare decât orice element cunoscut de pe Pământ. Ei speculează că acest asteroid ar putea fi compus din elemente supergrele neidentificate anterior de oameni.

Densitatea acestor elemente ipotetice ar fi chiar mai mare decât cea a osmiului, care este în prezent cel mai dens element stabil natural cunoscut. Cu un număr atomic de aproximativ 164, aceste elemente ar depăși osmiul ca densitate.

Echipa de la Universitatea din Arizona a explorat proprietățile elementelor cu numere atomice mai mari decât cele din tabelul periodic. Deși au examinat elemente precum osmiul și altele care au fost produse artificial cu numere atomice mai mari, nu au reușit să găsească niciuna cu densități de masă care ar putea explica observațiile făcute pe 33 Polyhymnia.

Cercetătorii au propus că, dacă elementele supergrele sunt suficient de stabile, ele ar putea exista în nucleele de asteroizi denși precum 33 Polyhymnia. Acest lucru deschide posibilități fascinante pentru explorarea și înțelegerea ulterioară a compoziției asteroizilor din sistemul nostru solar.

Eforturile recente ale NASA de a studia și obține mostre de la asteroizi se aliniază cu descoperirile Universității din Arizona. Recuperarea cu succes a primului eșantion de asteroid de la asteroidul Bennu, precum și lansarea navei spațiale Psyche pentru a studia asteroidul metalic Psyche, subliniază importanța investigării acestor corpuri cerești. Aceste misiuni ar putea oferi informații valoroase asupra formării și compoziției asteroizilor, aruncând lumină asupra istoriei timpurii a sistemului nostru solar.

– Cercetători de la Universitatea din Arizona, The European Physical Journal Plus