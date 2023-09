Descoperiri în studierea sistemului exoplanetar TRAPPIST-1

By

Cercetătorii de la Universitatea din Montréal au făcut progrese semnificative în înțelegerea sistemului exoplanetar TRAPPIST-1. Acest sistem, format din șapte exoplanete de dimensiunea Pământului, i-a intrigat mult timp pe oamenii de știință și a stârnit speranțe de a găsi medii potențial locuibile în afara sistemului nostru solar.

Echipa, condusă de studenta doctorandă Olivia Lim, a folosit telescopul spațial James Webb (JWST) pentru a observa TRAPPIST-1 b, exoplaneta care orbitează cel mai aproape de steaua sistemului. Aceste observații au făcut parte din cel mai mare program de observatori generali (GO) condus de canadian în timpul primului an de funcționare al JWST. Cercetătorii au observat și alte trei planete din sistem: TRAPPIST-1 c, g și h.

Folosind tehnica spectroscopiei de transmisie, cercetătorii au analizat lumina de la steaua centrală în timp ce trecea prin atmosfera lui TRAPPIST-1 b în timpul unui tranzit. Acest lucru le-a permis să identifice moleculele și atomii prezenți în atmosfera exoplanetei.

Una dintre descoperirile cheie ale studiului a fost rolul semnificativ al contaminării stelare, care se referă la influența caracteristicilor proprii ale stelei asupra măsurătorilor atmosferei exoplanetei. Echipa a găsit dovezi convingătoare că contaminarea stelară modelează spectrele de transmisie ale TRAPPIST-1 b și, probabil, celelalte planete din sistem. Activitatea stelară, cum ar fi petele întunecate, faculele luminoase și evenimentele de erupție, pot crea „semnale fantomă” care pot deruta observațiile atmosferei exoplanetei.

Studiul subliniază importanța luării în considerare a contaminării stelare atunci când planificați observațiile viitoare ale sistemelor exoplanetare. Acest lucru este deosebit de critic pentru sisteme precum TRAPPIST-1, care se învârte în jurul unei stele pitice roșii cunoscute pentru natura sa activă.

O analiză ulterioară a sistemului TRAPPIST-1 este încă în curs de desfășurare, cu mai multe observații și date care se așteaptă să ne îmbunătățească înțelegerea acestor exoplanete interesante și a posibilității lor de locuit.

