SpaceX a anunțat o lansare viitoare de la Vandenberg Space Force Base. Compania vizează 12:47 am pe 21 octombrie pentru lansarea unei rachete Falcon 9 de la SLC-4E. Scopul acestei lansări este de a disloca 21 de sateliți Starlink pe orbita joasă a Pământului.

În cazul în care lansarea nu poate avea loc conform planificării, SpaceX a identificat trei oportunități de rezervă între 1:23 și 3:11 pentru reprogramare. În plus, există șase oportunități suplimentare de rezervă disponibile începând cu ora 26:2 sâmbătă până la 50:XNUMX a.m. duminică.

Pentru cei interesați, un webcast live de la SpaceX va fi accesibil cu aproximativ cinci minute înainte de lansare. Acest lucru le va oferi spectatorilor actualizări în timp real și le va permite să fie martorii misiunii pe măsură ce se desfășoară.

Este de remarcat faptul că booster-ul care va sprijini această misiune a fost folosit de 15 ori în lansările anterioare. După separarea etapei, prima etapă a rachetei este de așteptat să aterizeze pe Droneship-ul Of Course I Still You Love în Oceanul Pacific. Această reutilizare este o etapă semnificativă în eforturile SpaceX de a reduce costul explorării spațiului și de a o face mai durabilă.

În ceea ce privește impactul local, nu se așteaptă să se audă zgomote sonore în timpul acestei lansări. Aceasta este o veste bună pentru locuitorii din apropiere, deoarece exploziile sonice pot fi perturbatoare și uimitoare.

În general, această lansare de dimineață de către SpaceX reprezintă un alt pas înainte în misiunea continuă a companiei de a dezvolta și extinde rețeaua globală de internet prin satelit.

Definiții:

– Racheta Falcon 9: un vehicul de lansare orbitală în două etape dezvoltat de SpaceX. Este proiectat pentru transportul fiabil și sigur al sateliților și al încărcăturilor utile în spațiu.

– Sateliți Starlink: o constelație de sateliți mici desfășurați de SpaceX cu scopul de a oferi acoperire globală în bandă largă.

– Desigur, încă te iubesc Droneship: O navă dronă autonomă folosită de SpaceX pentru aterizare și recuperarea rachetelor de propulsie pe mare.

Sursa: SpaceX (nu este furnizată nicio adresă URL)