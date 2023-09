SpaceX atinge cea de-a 50-a lansare record a anului

By

SpaceX a atins o nouă piatră de hotar prin finalizarea cu succes a celei de-a 50-a lansări a anului, luminând Coasta Spațială cu ascensiunea înflăcărată a rachetei Falcon 9. Această misiune a marcat și cel de-al 17-lea zbor al rapelului, stabilind un nou record pentru companie. Racheta Falcon 9 a fost lansată de la Complexul de Lansare Spațială 40 al Stației Forțelor Spațiale Cape Canaveral, transportând 22 de sateliți Starlink ai SpaceX.

Booster-ul folosit pentru această misiune are un istoric de zbor impresionant, lansându-se anterior în diverse misiuni, inclusiv GPS III-3, Turksat 5A și mai multe misiuni Starlink. A aterizat cu succes pe dronena A Short Fall of Gravitas în Oceanul Atlantic. SpaceX a fost forța motrice din spatele majorității lansărilor de pe Coasta Spațială în acest an, United Launch Alliance și Relativity Space reprezentând doar câteva dintre lansările rămase.

Pe lângă cele 37 de lansări de la Cape Canaveral, SpaceX a finalizat și 10 lansări de la Centrul Spațial Kennedy, inclusiv toate cele trei zboruri spațiale umane din SUA în acest an. Compania are planuri pentru mai multe misiuni Falcon 9 și cel puțin o lansare Falcon Heavy luna viitoare. Dacă totul decurge conform programului, Coasta Spațială este pe cale să depășească recordul anterior de 57 de lansări într-un an, stabilit în 2022.

De la prima lansare de succes a SpaceX, în 2008, compania a devenit cel mai prolific furnizor de lansare din industrie. Această ultimă lansare de succes aduce numărul total de lansări de succes ale SpaceX la 265 pentru rachetele sale Falcon 1, Falcon 9 și Falcon Heavy. În special, compania a realizat, de asemenea, 227 de aterizări de succes și 199 de reutilizare a rachetelor de rachetă. În comparație, United Launch Alliance a efectuat 157 de lansări de la formarea sa în 2006.

În timp ce SpaceX preia conducerea în ceea ce privește frecvența de lansare, Rocket Lab este următorul cel mai ocupat furnizor de lansare, deși cu rachete mai mici. În ciuda faptului că s-a confruntat cu un eșec cu o încercare de lansare la începutul acestei săptămâni, care a dus la o pierdere a sarcinii utile, Rocket Lab a fost pe cale să finalizeze 15 lansări în acest an. Compania investighează în prezent cauza problemei și colaborează cu Administrația Federală a Aviației.

În general, recenta lansare SpaceX este o dovadă a succesului continuu al companiei și a angajamentului de a promova explorarea spațiului. Cu mai multe lansări programate pentru restul anului, SpaceX continuă să depășească limitele și să redefinească ceea ce este posibil în domeniul tehnologiei spațiale.

Surse:

