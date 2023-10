Eliminarea sateliților: o preocupare de mediu în creștere în spațiu

By

Sateliții care au ajuns la sfârșitul vieții lor operaționale reprezintă o dilemă pentru agențiile spațiale. Metodele actuale de eliminare a acestor nave spațiale le lasă pe orbită, le ridică pe orbite cimitir departe de sateliții operaționali sau le direcționează înapoi spre Pământ pentru reintrarea în atmosferă. Cu toate acestea, un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Purdue și NOAA a arătat că reintrarea în atmosferă nu este lipsită de consecințe.

În mod tradițional, reintrarea în atmosferă a fost considerată o metodă fiabilă pentru eliminarea sateliților pe orbita joasă a Pământului (LEO). Pe măsură ce LEO a devenit din ce în ce mai aglomerat de sateliți în ultimii ani, această metodă de eliminare a devenit mai populară. Cu toate acestea, studiul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences dezvăluie că reintrarea în atmosferă determină contaminarea regiunii superioare a atmosferei Pământului cu rămășițele vaporizate ale navelor spațiale.

Echipa de cercetare a observat o schimbare în compoziția norilor de ioni lăsați în urmă de meteoriții care intră în atmosferă. Ei au descoperit că schimbarea amprentei chimice a acestor particule se datorează potențial numărului tot mai mare de nave spațiale care reintră în atmosferă. Pentru a-și confirma descoperirile, cercetătorii au atașat instrumente la avioane și au efectuat măsurători directe ale atmosferei la aproximativ 12 mile deasupra Alaska și SUA continentale.

Rezultatele studiului au arătat o concentrație semnificativă de metale în atmosferă, inclusiv litiu, aluminiu, cupru, plumb, magneziu și sodiu, care au urmărit îndeaproape cu reintrarea prin satelit. În plus, cercetătorii au mai observat că 10% dintre particulele de aerosoli responsabile de protejarea stratului de ozon au conținut aluminiu.

În timp ce impactul deplin al acestor descoperiri asupra mediului și asupra schimbărilor climatice este încă neclar, cercetătorii cred că acesta subliniază impactul semnificativ al zborului spațial uman asupra planetei. Înțelegerea consecințelor creșterii concentrațiilor de metal în atmosferă este crucială pentru a evalua riscurile potențiale atât pentru stratul de ozon, cât și pentru viața de pe suprafața Pământului. Vor fi necesare studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin implicațiile metodelor de eliminare prin satelit asupra mediului și pentru a determina dacă ar trebui explorate strategii alternative pentru a atenua contaminarea atmosferei Pământului.

