Transparența enigmatică a inelelor lui Saturn dezvăluită prin eclipsele solare

By

Saturn, cu inelele sale fascinante, a captat fascinația atât a oamenilor de știință, cât și a pasionaților de spațiu. În 1997, nava spațială Cassini s-a îmbarcat într-o misiune remarcabilă de șapte ani pe Saturn, menită să efectueze un studiu amplu al planetei, lunilor sale și, bineînțeles, a celebrelor sale inele. Înainte ca misiunea sa să se încheie în 2017, Cassini a colectat o comoară de date zburând între Saturn și inelele sale. Acum, oamenii de știință planetari au folosit aceste date pentru a descoperi o metodă neconvențională de măsurare a adâncimii optice a inelelor lui Saturn prin eclipsele solare.

Pentru a înțelege conceptul de adâncime optică, este esențial să înțelegem distanța pe care lumina poate parcurge o substanță înainte de a fi împrăștiată sau absorbită. Adâncimea optică este strâns legată de transparența unui obiect. Doctorand George Xystouris de la Universitatea din Lancaster și-a dat seama că ar putea exista o corelație între evenimentele „eclipsei de soare” la care a asistat Cassini atunci când nava spațială s-a mutat în umbra din spatele lui Saturn sau a inelelor sale. Dacă acest lucru s-ar dovedi a fi adevărat, atunci transparența inelelor lui Saturn ar fi prezentă în mod distinct în datele colectate de Cassini.

Sonda Langmuir, un instrument de la bordul Cassini, a fost concepută în primul rând pentru a măsura plasma rece din magnetosfera lui Saturn. Cu toate acestea, atunci când sonda a fost expusă la lumina soarelui, a declanșat un proces cunoscut sub numele de efect fotoelectric, în care materialul sondei a eliberat electroni datorită energiei furnizate de raze. Acest lucru a însemnat că sonda nu numai că a detectat electronii din magnetosferă, ci și cei generați de soarele care lovin corpul său metalic.

Pe măsură ce Cassini a intrat și ieșit din umbra lui Saturn și a inelelor sale, Sonda Langmuir a înregistrat fluctuații semnificative în intensitatea datelor electronilor. Xystouris și-a dat seama că aceste variații erau legate de cantitatea de lumină solară care trece prin fiecare inel individual. Utilizând proprietățile materialului sondei și intensitatea luminii solare din vecinătatea lui Saturn, Xystouris și echipa sa au reușit să calculeze inversă adâncimea optică a inelelor lui Saturn.

Studiul, publicat în septembrie în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a arătat că, în timp ce inelele principale ale lui Saturn se extind la aproximativ 140,000 de kilometri de planetă, grosimea lor maximă este de doar un kilometru. În plus, aceste inele emblematice se vor înclina înapoi spre Pământ până în 2025, dispărând din vedere pentru o scurtă perioadă de câteva luni înainte de a încânta din nou observatorii stelelor.

Întrebări frecvente:

Î: Cum a măsurat Cassini adâncimea optică a inelelor lui Saturn?

R: Cassini a măsurat indirect adâncimea optică a inelelor lui Saturn analizând eclipsele de soare asistate în timpul călătoriei sale.

Î: Care este adâncimea optică a unei substanțe?

R: Adâncimea optică se referă la cât de departe poate călători lumina printr-o substanță înainte de a fi împrăștiată sau absorbită, precum și la nivelul de transparență al obiectului.

Î: Ce este Sonda Langmuir?

R: Sonda Langmuir este un instrument de la bordul Cassini conceput pentru a măsura plasma rece din magnetosfera lui Saturn.

Î: Ce a dezvăluit studiul despre grosimea inelelor lui Saturn?

R: Studiul a constatat că, în timp ce inelele principale ale lui Saturn se extind la 140,000 de kilometri de planetă, grosimea lor maximă este de doar un kilometru.

Î: Vor dispărea inelele lui Saturn din vedere?

R: Inelele lui Saturn vor dispărea temporar din vederea Pământului în jurul anului 2025, pe măsură ce se vor înclina înapoi spre noi în următoarea fază a orbitei lui Saturn, dar se vor întoarce în câteva luni.