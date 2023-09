Istoria evolutivă dezvăluie o creștere lentă a crocodililor

Un studiu recent publicat în Current Biology intitulat „Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” a aruncat lumină asupra motivului pentru care crocodilii, inclusiv crocodilii și aligatorii, cresc încet în comparație cu rudele lor cele mai apropiate, păsările. Echipa de cercetare a investigat structura internă a oaselor fosile de la strămoșii crocodilieni de 200 de milioane de ani, cunoscuți sub numele de crocodilomorfi, și a constatat că acestea au crescut lent, asemănător cu crocodilii moderni.

Cercetătorii au fost surprinși să descopere că țesuturile osoase ale acestor crocodilomorfi antici constau dintr-un tip numit os cu fibre paralele, indicând o rată de creștere între strămoșii lor cu creștere rapidă și crocodilii de astăzi cu creștere mai lentă. Această descoperire provoacă credința comună că creșterea lentă a crocodililor vii este legată de stilul lor de viață sedentar, semi-acvatic. Acești crocodilomorfi timpurii au fost animale active și pe deplin terestre, nu prădătorii în ambuscadă care există astăzi.

Studiul a implicat, de asemenea, examinarea fosilelor de la un strămoș crocodilian gigantic recent descoperit, care a trăit acum 210 milioane de ani în Africa de Sud. Cercetătorii au analizat oasele la un microscop de mare putere pentru a determina vârsta la moarte, rata anuală de creștere și caracteristicile țesutului osos. Comparând noul exemplar cu alte specii cunoscute, ei l-au identificat ca fiind un strămoș de crocodil foarte timpuriu, probabil cel mai vechi din grupul care include crocodilii moderni.

Cercetătorii au descoperit că specia gigant a crescut mai lent decât alte reptile mari ale vremii sale, cum ar fi dinozaurii. Această strategie de creștere lentă a persistat și a încetinit și mai mult la speciile de crocodilomorfe evoluate mai recent. Creșterea lentă a devenit o caracteristică a tuturor crocodilomorfilor cunoscuți care descind din strămoșul lor antic, permițându-le să supraviețuiască unui eveniment de extincție în masă la sfârșitul perioadei triasice.

Pe de altă parte, se crede că dinozaurii au supraviețuit extincției în masă, crescând rapid. Acest eveniment a dus la coexistența dinozaurilor cu creștere rapidă și a crocodilomorfilor cu creștere lentă în epoca următoare, punând în cele din urmă bazele diferențelor de creștere observate la descendenții, păsările și crocodilienii lor moderni.

Descoperirile studiului indică faptul că diferența dintre ratele de creștere dintre păsări și crocodilieni a fost stabilită la începutul istoriei evolutive a grupului, în ciuda faptului că strămoșul lor comun este un animal cu creștere rapidă. Această cercetare contribuie la înțelegerea factorilor complexi care influențează modelele de creștere și adaptările evolutive la diferite specii.

Surse:

– „Originile creșterii lente pe descendența tulpinilor crocodiliane” – Biologie actuală

– Prof. Jennifer Botha, Universitatea din Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Universitatea din Witwatersrand

– Bailey Weiss, Universitatea din Witwatersrand

– Paul Barrett, profesor cu merit de paleontologie la Muzeul de Istorie Naturală, Londra