Neptun în opoziție: când și cum să observăm uriașul de gheață

Neptun, a opta planetă de la Soare și cea mai îndepărtată planetă din sistemul nostru solar, va fi în opoziție marți, 19 septembrie. Aceasta înseamnă că va fi în linie directă cu Soarele și Pământul, cu planeta noastră poziționată în centru. Ca un bonus suplimentar, Neptun va face, de asemenea, cea mai apropiată apropiere de Pământ, cunoscută sub numele de perigeu, aproximativ în același timp. Acest lucru va face ca planeta îndepărtată să pară mai mare și mai strălucitoare pe cerul nopții, creând o oportunitate excelentă pentru observație.

Din New York, Neptun va răsări în est la aproximativ 6:58 pm EDT și va deveni vizibil câteva ore mai târziu. În cel mai înalt punct al cerului, în jurul orei 12:51 EDT, miercuri, 20 septembrie, Neptun se va afla la 46 de grade deasupra orizontului. Acesta va fi situat în constelația Pești.

Cu toate acestea, este important să rețineți că, deși Neptun se află la perigeu, Pământul și gigantul de gheață sunt încă incredibil de departe unul de celălalt. În timpul acestei abordări apropiate, Neptun va fi încă la aproximativ 2.7 miliarde de mile distanță de planeta noastră. Pentru a oferi o anumită perspectivă, Pământul și Marte sunt separate de o distanță medie de 140 de milioane de mile. Aceasta înseamnă că distanța medie dintre Marte și Pământ s-ar putea încadra între Pământ și Neptun de aproape 20 de ori.

Datorită distanței sale imense, Neptun nu poate fi văzut pe cer cu ochiul liber. Are o lățime de 31,000 de mile (50,000 de kilometri), aproximativ de patru ori mai mare decât Pământul, ceea ce o face a patra cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Cu toate acestea, vizibilitatea lui Neptun necesită folosirea unui telescop sau a unui binoclu de calitate și condiții meteorologice favorabile.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

În concluzie, opoziția și apropierea lui Neptun de Pământ reprezintă o oportunitate excelentă de a vedea și studia acest gigant de gheață îndepărtat. Folosind echipamentul adecvat și găsind o locație potrivită, observatorii cerului se pot mira de minunile sistemului nostru solar.

Surse:

- In cer

– space.com