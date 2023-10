Drenajul acviferului în terenurile haotice marțiane dezvăluie dovezi ale lacului antic cu noroi

O descoperire marcantă a unei echipe de colaborare condusă de Alexis Rodriguez de la Institutul de Științe Planetare a dezvăluit dovezi ale câmpiilor sedimentare create de drenajul acviferului în formațiunile de colaps marțiane numite terenuri haotice. Cercetătorii s-au concentrat pe o unitate sedimentară din Hydraotes Chaos, pe care o interpretează ca fiind rămășițele unui lac de noroi format din deversări din stratigrafia de noroi încărcată cu gaz, datând de acum aproape 4 miliarde de ani. Această perioadă coincide cu un moment în care suprafața lui Marte era probabil locuibilă. Sedimentele găsite în această zonă ar putea adăposti dovezi ale vieții antice.

Cercetarea, intitulată „Exploring the evidence of middle Amazonian acvifer sedimentary outburst residues in a martian haotic terrain” și publicată în Nature Scientific Reports, a fost un efort de colaborare cu co-autori de la NASA Ames Research Center, Universitatea din Arizona, Universitatea Autonomă din Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science și Universitatea din Florida.

Una dintre descoperirile interesante este prezența vulcanilor de noroi și a diapirelor în Hydraotes Chaos, care sunt larg răspândite și se crede că rezultă din vulcanismul sedimentar. În loc de izvoare și erupții de magmă, sedimentele și sărurile umede ajung și pătrund pe suprafață, formând movile și fluxuri. Aceste formațiuni de movile apar numai peste materialele haotice ale podelei terenului și nu pe mesele, sugerând o legătură în compoziția materialului, mai degrabă decât o geneză de forțe extensive regionale generate de creșterile magmatice.

Cercetarea este un pas semnificativ în înțelegerea istoriei geologice și a potențialei locuințe a lui Marte. Subliniază importanța investigării acestor terenuri haotice, deoarece ele pot deține indicii despre existența potențială a vieții anterioare pe planeta roșie. Pe măsură ce explorarea lui Marte continuă, studiile suplimentare ale drenajului acviferului și formațiunilor sedimentare vor fi esențiale în dezvăluirea misterelor trecutului planetei.

