Oamenii conduc la pierderea mai multor ramuri în Arborele Vieții, arată studiul

Un nou studiu avertizează asupra amenințării unei a șasea extincții în masă cauzată de activitățile umane, afirmând că oamenii conduc la pierderea ramurilor întregi ale „Arborului Vieții”. Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, este unic, deoarece examinează extincția genurilor întregi și nu doar specii individuale.

Cercetătorii s-au concentrat pe speciile de vertebrate (excluzând peștii) și au descoperit că din cele 5,400 de genuri studiate, 73 au dispărut în ultimii 500 de ani, majoritatea dintre ele dispărând în ultimele două secole. Această rată de dispariție este mult mai mare decât ceea ce ar fi de așteptat pe baza estimărilor din înregistrările fosile.

Activitățile umane, cum ar fi distrugerea habitatului, pescuitul excesiv și vânătoarea sunt identificate drept cauza principală a acestei crize de extincție. Pierderea unui gen poate avea consecințe de amploare pentru un întreg ecosistem. Coautorul studiului, Gerardo Ceballos, subliniază urgența situației, afirmând: „Îngrijorarea noastră este că... pierdem lucruri atât de repede, încât pentru noi, aceasta semnalează colapsul civilizației”.

În timp ce toți experții sunt de acord că rata actuală a dispariției este alarmantă, dacă aceasta constituie o a șasea extincție în masă este o chestiune de dezbatere. Oamenii de știință definesc extincția în masă ca fiind pierderea a 75% din specii într-o perioadă scurtă de timp. Potrivit lui Robert Cowie, biolog la Universitatea din Hawaii, folosind această definiție, încă nu a avut loc o a șasea extincție în masă.

Cu toate acestea, descoperirile studiului privind pierderea ramurilor întregi ale Arborului Vieții subliniază gravitatea situației. Acest studiu demonstrează nevoia urgentă de acțiune pentru a păstra biodiversitatea și a proteja viitorul omenirii.

Surse:

– Ceballos, G., et al. (2023). Anihilarea biologică prin a șasea extincție în masă în curs, semnalată de pierderile și declinul populației de vertebrate. Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Zori, 20 septembrie 2023