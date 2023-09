Oamenii conduc la pierderea unor ramuri întregi ale Arborelui Vieții, avertizează un nou studiu

By

Un studiu recent publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a dezvăluit că oamenii provoacă dispariția unor ramuri întregi ale „Arborului Vieții”, stârnind îngrijorări cu privire la o potențială a șasea extincție în masă. Studiul, realizat de cercetătorii de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic, se concentrează pe dispariția genurilor întregi, care sunt clasificări între specii și familii.

Spre deosebire de studiile anterioare care au examinat doar pierderea unor specii individuale, această cercetare analizează dispariția genurilor întregi. Este o contribuție semnificativă, deoarece oferă o înțelegere mai profundă a ratelor actuale de extincție. Profesorul Gerardo Ceballos, unul dintre coautorii studiului, subliniază că criza extincției este la fel de gravă ca și criza schimbărilor climatice, dar este adesea trecută cu vederea.

Examinând datele de la Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), cercetătorii au descoperit că 73 de genuri au dispărut în ultimii 500 de ani, majoritatea disparițiilor au avut loc în ultimele două secole. Acest lucru este alarmant, deoarece pe baza ratelor anterioare de extincție, doar două genuri ar fi trebuit să se piardă în același interval de timp.

Studiul atribuie activități umane, cum ar fi distrugerea habitatului, pescuitul excesiv și vânătoarea drept cauze principale ale acestor dispariții. Pierderea chiar și a unui singur gen poate avea consecințe de amploare pentru ecosisteme. Cercetătorii cred că sunt necesare acțiuni urgente pentru a preveni pierderea și prăbușirea ulterioară a civilizațiilor.

Deși există un consens printre experți că rata actuală a dispariției este alarmantă, dacă îndeplinește criteriile pentru o a șasea extincție în masă rămâne un subiect de dezbatere. O extincție în masă este definită ca pierderea a 75% din specii într-o perioadă scurtă de timp. Cu toate acestea, dacă ratele actuale de extincție persistă sau cresc, este probabil să aibă loc o extincție în masă.

Autorii studiului evidențiază necesitatea de a acorda prioritate protecției și refacerii habitatelor naturale pentru a preveni extincțiile ulterioare. Ei cred că este încă posibil să salvezi multe genuri dacă se iau măsuri imediate.

Surse: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definiții:

Genuri: În clasificarea ființelor vii, un gen este un rang între specie și familie.

Specie: un grup de organisme care împărtășesc caracteristici similare și se pot reproduce pentru a produce descendenți fertili.

Extincție în masă: O pierdere rapidă a unui procent semnificativ de specii într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce duce la schimbări ecologice și evolutive majore.

Arborele vieții: O reprezentare metaforică a relațiilor dintre diferite specii, urmărind istoria lor evolutivă înapoi la un strămoș comun.