Oamenii de știință descoperă mecanismul chimic al nanodiamantelor acoperite cu silice pentru calculul cuantic și bioetichetarea

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din San Jose (SJSU) au descoperit mecanismul de legare responsabil pentru formarea cochiliilor uniforme de silice pe nanodiamante. Echipa a folosit razele X puternice generate de Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) la Laboratorul Național de Accelerator SLAC pentru a studia nanomaterialele. Rezultatele, publicate în revista ACS Nanoscience Au, oferă perspective cruciale asupra chimiei implicate în crearea nanodiamantelor acoperite cu silice.

Nanodiamantele sunt diamante sintetice ultra-mici cu proprietăți remarcabile. În ciuda dimensiunilor lor mici, nanodiamantele au rețele de carbon perfecte și pot prezenta răspunsuri la câmpuri magnetice, câmpuri electrice și lumină la temperatura camerei. Aceste caracteristici unice fac ca nanodiamantele să fie adecvate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru calculul cuantic și bioetichetarea celulelor.

Pentru a îmbunătăți funcționalitatea nanodiamantelor, cercetătorii s-au orientat către acoperirea particulelor de diamant cu silice. Siliciul nu numai că oferă o înveliș netedă și protectoare pentru nanodiamante, dar permite și modificarea suprafeței. Adăugând etichete specifice învelișului de silice, oamenii de știință pot direcționa nanodiamantele către anumite celule sau locații. Acest control asupra mișcării nanodiamantului are implicații semnificative pentru aplicațiile în biomedicină și biotehnologie.

De peste un deceniu, oamenii de știință au fost nedumeriți de mecanismul din spatele formării stratului de silice pe nanodiamante. Cercetătorii SJSU au descoperit că grupurile chimice de alcool de pe suprafața nanodiamantelor joacă un rol crucial în facilitarea creșterii cochiliilor de silice. Ei au descoperit că introducerea hidroxidului de amoniu cu etanol în timpul procesului de acoperire duce la producerea acestor grupări alcoolice.

Pentru a examina suprafețele ascunse sub stratul de silice, cercetătorii de la SJSU au folosit instalațiile de raze X ale SSRL. Ei au folosit un senzor de margine de tranziție, un termometru super-sensibil, pentru a detecta schimbările de temperatură și a le converti în energii de raze X. Prin spectroscopie de absorbție cu raze X (XAS), echipa a investigat suprafețele nanodiamantelor și a măsurat grosimea stratului de silice la scară nanometrică. Rezultatele au demonstrat eficacitatea XAS pentru studiul materialelor scufundate precum nanodiamantele.

Cunoștințele dobândite în urma înțelegerii mecanismului de legare a nanodiamantelor acoperite cu silice deschid noi căi pentru cercetători. Abraham Wolcott, cercetătorul principal al studiului, intenționează să exploreze utilizarea altor materiale, cum ar fi oxizii de titan și zinc, pentru a acoperi nanodiamantele. Aceste acoperiri alternative ar putea extinde și mai mult aplicațiile nanodiamantelor în detectarea cuantică și etichetarea biologică.

Descoperirile acestei cercetări oferă informații valoroase asupra chimiei acoperirilor cu nanodiamant și oferă oportunități pentru optimizarea învelișului de silice și explorarea altor materiale de acoperire. Cu o mai bună înțelegere a mecanismului chimic din spatele nanodiamantelor acoperite cu silice, cercetătorii pot continua să deblocheze potențialul acestor diamante minuscule pentru aplicații de calcul cuantic și bioetichetare.

Sursa:

– Perla J. Sandoval și colab., Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033