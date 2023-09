Astronomii descoperă o planetă care orbitează un sistem stelar rar

O echipă de astronomi care utilizează instalația Very Large Telescope din Chile a făcut o descoperire intrigantă în spațiul profund. Ei au surprins o imagine a unui sistem stelar cunoscut sub numele de HIP 81208, care are o stea centrală masivă orbitată de o pitică maro, o „stea eșuată” mai mică. În plus, oamenii de știință au identificat o planetă care orbitează în jurul unei stele mici, care este situată mult mai departe de steaua centrală. Planeta, numită „HIP 81208 Cb”, are de aproximativ 15 ori masa lui Jupiter.

Potrivit Observatorului European de Sud, care este o organizație științifică colaborativă a națiunilor europene, descoperirea lui HIP 81208 Cb face ca sistemul stelar să fie un sistem cvadruplu ierarhic, cu două stele și două corpuri cerești mai mici orbitând fiecare. Planeta nou găsită este situată la granița dintre planete și piticele maro, care nu sunt suficient de masive și fierbinți pentru a suferi fuziunea nucleară.

În mod normal, astronomii se bazează pe tehnici precum metoda tranzitului pentru a detecta și studia exoplanetele. Cu toate acestea, Very Large Telescope, cu oglinzile sale mari, este capabil să surprindă imagini directe ale acestor lumi îndepărtate. Telescopul spațial James Webb, cel mai puternic observator spațial al omenirii, joacă, de asemenea, un rol crucial în studierea atmosferelor exoplanetelor și în furnizarea de perspective asupra acestor lumi îndepărtate.

Deși se știe puțin despre HIP 81208 Cb în acest moment, descoperirea adaugă la înțelegerea noastră despre exoplanete și caracteristicile variate ale acestora. Este posibil ca unele dintre aceste planete îndepărtate să adăpostească condiții potrivite pentru viața extraterestră, deși nu s-au găsit dovezi concrete până acum.

În general, această descoperire evidențiază complexitatea și diversitatea sistemelor stelare din univers, extinzându-ne cunoștințele despre corpurile cerești care există dincolo de propriul nostru sistem solar.

