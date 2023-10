Bazele atomilor, moleculelor și materiei

Atomii sunt blocurile fundamentale ale materiei. Ele constau dintr-un nucleu, care conține protoni încărcați pozitiv și neutroni neîncărcați, orbitați de electroni încărcați negativ. Când doi sau mai mulți atomi se leagă împreună într-o proporție și structură fixă, ei formează o substanță chimică cunoscută sub numele de moleculă. De exemplu, apa (H2O) este o moleculă compusă din doi atomi de hidrogen legați de un atom de oxigen.

Materia se referă la orice ocupă spațiu și are masă. Poate exista în diferite stări, cum ar fi solid, lichid sau gaz. Solidele, ca și cristalele, au o structură organizată cu un aranjament simetric de atomi sau molecule. Lichidele, cum ar fi apa sau uleiul, curg liber, dar mențin un volum constant. Gazele, pe de altă parte, nu au formă sau volum fix și sunt compuse din molecule individuale care se mișcă liber.

Atmosfera este învelișul de gaze care înconjoară Pământul sau alte corpuri cerești. Norii, care constau din picături de apă sau particule de gheață, sunt mase de particule aeropurtate care călătoresc sus în atmosfera Pământului conduse de vânt. Cometele sunt obiecte cerești formate dintr-un nucleu de gheață și praf. Când o cometă trece lângă soare, căldura face ca gheața să se vaporizeze, creând o coadă vizibilă.

Organele sunt diferite părți ale unui organism care îndeplinesc funcții specifice. De exemplu, ovarul este un organ responsabil cu producerea de ouă, iar creierul este un organ care procesează semnalele nervoase. Proteinele, compuse din lanțuri lungi de aminoacizi, sunt molecule esențiale care formează baza celulelor, mușchilor și țesuturilor vii. Ele joacă un rol crucial în diferite procese biologice.

În lumea chimiei, sărurile sunt compuși formați prin combinarea unui acid cu o bază, adesea găsite în ocean sub formă de sare de mare. Suprarăcirea se referă la procesul de răcire a unui lichid sau gaz sub punctul său de îngheț fără ca acesta să se solidifice. Este un exemplu al modului în care materia poate exista în diferite stări, demonstrând proprietățile fascinante ale atomilor și moleculelor.

Surse:

- atmosferă: învelișul de gaze care înconjoară Pământul, o altă planetă sau o lună

- atom: Unitatea de bază a unui element chimic

- chimic: O substanță formată din doi sau mai mulți atomi care se unesc într-o proporție și structură fixe

- nor: un val de molecule sau particule, cum ar fi picăturile de apă, care se mișcă sub acțiunea unei forțe exterioare

- cometă: un obiect ceresc format dintr-un nucleu de gheață și praf

- cristal: un solid format dintr-un aranjament simetric, ordonat, tridimensional de atomi sau molecule

- lichid: un material care curge liber, dar păstrează un volum constant

- materie: Ceva care ocupă spațiu și are masă

- moleculă: un grup de atomi neutru din punct de vedere electric care reprezintă cea mai mică cantitate posibilă de compus chimic

- organ: diferite părți ale unui organism care îndeplinesc una sau mai multe funcții specifice

- proteină: un compus format din unul sau mai multe lanțuri lungi de aminoacizi

- sare: un compus obținut prin combinarea unui acid cu o bază

- mare: ocean sau regiune care face parte dintr-un ocean

- solid: ferm și stabil ca formă; nu lichid sau gazos

- supercool: un adjectiv pentru un lichid sau un gaz care a fost răcit lent până sub punctul său de îngheț fără ca acesta să devină solid

