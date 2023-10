Noi perspective asupra continentului care dispare

Geologii au fost de multă vreme fascinați de puzzle-ul în continuă schimbare al continentelor Pământului. O descoperire recentă a unei echipe de la Universitatea Utrecht din Țările de Jos a făcut lumină asupra unui continent care a dispărut în mod misterios cu milioane de ani în urmă. Cunoscută sub numele de Argoland, această masă de uscat de 5,000 km lungime s-a desprins din vestul Australiei în urmă cu aproximativ 155 de milioane de ani. Cu toate acestea, locul unde se află a rămas un puzzle până acum.

Cheia pentru rezolvarea acestui mister se afla sub suprafața oceanului, unde un „vid” masiv cunoscut sub numele de Câmpia Abisală Argo a oferit indicii cruciale. Folosind structura fundului mării, cercetătorii au dedus că Argoland sa deplasat spre nord-vest, stabilindu-se în cele din urmă sub insulele din Asia de Sud-Est. Contrar așteptărilor, nu a fost descoperit niciun continent mare sub aceste insule. În schimb, s-au găsit doar rămășițe de mici fragmente continentale, înconjurate de bazine oceanice mult mai vechi.

Oamenii de știință de la Universitatea din Utrecht s-au îmbarcat într-o călătorie pentru a reconstrui ceea ce a devenit din pământul dispărut. Ei au descoperit că un alt continent „pierdut”, care a fost găsit în 2019, s-a scufundat în mantaua Pământului, lăsând în urmă doar stratul superior care a format munții din sudul Europei. Cu toate acestea, Argoland nu lăsase astfel de rămășițe în urmă.

Această revelație subliniază importanța înțelegerii trecutului geologic al Pământului. Geologul Douwe van Hinsbergen a explicat că reconstrucțiile fostelor supercontinente și înțelegerea geografiei Pământului în epocile anterioare sunt vitale pentru a obține informații despre procese precum evoluția biodiversității, clima, găsirea de materii prime și înțelegerea formațiunilor muntoase și a plăcilor tectonice.

Prin șapte ani de cercetare, echipa a descoperit că Argoland s-a fragmentat în diferite fragmente, pe care le-au numit Argopelago. Aceste fragmente microcontinentale au fost separate de bazine oceanice mai vechi, asemănătoare altor continente scufundate, cum ar fi Greater Adria și Zeelandia. Fragmentele au ajuns în locațiile lor actuale în urmă cu aproximativ 300 de milioane de ani, iar astăzi se află adânc sub junglele luxuriante din Indonezia și Myanmar.

Această descoperire nu numai că oferă noi perspective asupra geologiei Asiei de Sud-Est, dar ne aprofundează și înțelegerea trecutului dinamic al Pământului și a mecanismelor care modelează planeta noastră.

FAQ

Î: De ce Argoland a fost considerat un puzzle?

R: Argoland, un continent care s-a desprins de vestul Australiei, a dispărut, lăsând experții nedumeriți cu privire la locația sa.

Î: Cum a fost rezolvat misterul Argolandului?

R: Cercetătorii de la Universitatea Utrecht au folosit structura fundului mării pentru a urmări deriva din Argoland, care a ajuns sub insulele din Asia de Sud-Est.

Î: Ce au descoperit cercetătorii despre Argoland?

R: Contrar așteptărilor, nu a fost găsit niciun continent mare sub insulele din Asia de Sud-Est. În schimb, au fost descoperite mici fragmente continentale înconjurate de bazine oceanice mai vechi.

Î: Care este semnificația studierii trecutului geologic al Pământului?

R: Înțelegerea istoriei geologice a Pământului este vitală pentru înțelegerea proceselor precum evoluția biodiversității, schimbările climatice, explorarea resurselor, formarea munților și tectonica plăcilor.

Î: Cum au numit cercetătorii fragmentele din Argoland?

R: Cercetătorii au numit fragmentele Argopelago, reprezentând fragmente microcontinentale separate de bazine oceanice mai vechi.

Surse: Universitatea din Utrecht (URL)