Dezvoltarea unui model pentru a prezice activarea receptorilor de estrogen din sigiliile Baikal de către contaminanții de mediu

Cercetătorii de la Centrul de Studii ale Mediului Marin (CMES) de la Universitatea Ehime au dezvoltat un model care poate prezice capacitatea poluanților de mediu de a activa receptorii de estrogen din sigiliile Baikal. Acest studiu a folosit atât experimente in vitro, cât și simulări bazate pe computer pentru a evalua potențialul de activare al bisfenolilor (BP) și al bifenililor policlorurați hidroxilați (OH-PCB) pe subtipurile receptorilor de estrogen α (bsERα) și β (bsERβ).

Experimentele in vitro au arătat că majoritatea BP și OH-PCB au prezentat activitate asemănătoare estrogenului împotriva ambelor subtipuri bsER. Dintre BP testate, bisfenol AF a demonstrat cea mai puternică activitate asemănătoare estrogenului. În mod similar, 4′-OH-CB50 și 4′-OH-CB30 au prezentat cea mai puternică activitate dintre OH-PCB-urile testate împotriva bsERα și, respectiv, bsERβ.

Pentru a investiga în continuare modul în care acești contaminanți de mediu se leagă de bsER, au fost efectuate simulări de andocare pe computer. Pe baza rezultatelor acestor simulări și a proprietăților structurale ale contaminanților, au fost dezvoltate modele de relație cantitativă structură-activitate (QSAR) pentru ambele subtipuri bsER. Aceste modele au prezis cu precizie potențialul de activare al fiecărui contaminant de mediu în experimentele in vitro, făcând distincție între compușii care se activează și cei care nu se activează atât pentru bsERα, cât și pentru bsERβ. Cercetătorii au identificat, de asemenea, factori importanți care influențează potențialul de activare al contaminanților.

În plus, cercetătorii au construit cu succes un model QSAR care prezice potențialul de activare al receptorilor de estrogen de șoarece (ER) folosind aceeași metodă. Acest lucru demonstrează aplicabilitatea acestei abordări de modelare la diferite specii.

Dezvoltarea acestui model este un pas semnificativ în înțelegerea și prezicerea efectelor contaminanților de mediu asupra sistemului endocrin al focilor Baikal. Acesta oferă un instrument valoros pentru evaluarea riscurilor potențiale ale acestor poluanți și pentru informarea eforturilor de conservare pentru această specie vulnerabilă.

Sursa: Hoa Thanh Nguyen și colab., „Simulări in silico și descriptori moleculari pentru a prezice potențele de transactivare in vitro ale receptorilor de estrogen Baikal seal by contaminants de mediu”, Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).