Impactul navelor spațiale asupra compoziției atmosferice a Pământului

Un studiu recent publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a dezvăluit că sateliții și navele spațiale contaminează atmosfera Pământului cu cantități mari de metale. Această poluare are loc în stratosferă, o regiune care conține o concentrație mare de ozon.

Echipa de cercetare, condusă de Dan Cziczo de la Universitatea din Purdue, a colectat date zburând avioane la o altitudine de aproape 12 mile. Acest lucru le-a permis să capteze măsurători precise fără nicio contaminare de la fumul avioanelor. Studiul a descoperit că metale precum litiul, cuprul, aluminiul și plumbul, care se găsesc în mod obișnuit în navele spațiale, au depășit nivelurile de praf cosmic natural.

În plus, echipa a descoperit că aproape 10% din particulele de acid sulfuric, care sunt esențiale pentru protejarea stratului de ozon, au fost contaminate cu resturi vaporizate de la nave spațiale. Prezența unor elemente unice precum niobiul indică utilizarea scutului termic în rachete. Aceste dovezi indică poluarea provenită de la nave spațiale mai degrabă decât de la meteoriți, care au rămas neschimbate de secole.

Impactul asupra mediului al acestei poluări nu este încă pe deplin înțeles. Cu toate acestea, având în vedere creșterea prevăzută a numărului de sateliți pe orbită, situația s-ar putea înrăutăți. Se estimează că vor exista încă 50,000 de sateliți până în 2030, companii precum SpaceX și Amazon conducând drumul. Această creștere rapidă a industriei spațiale înseamnă că până la 50 la sută din particulele de aerosoli din stratosferă ar putea conține în cele din urmă metale de la reintrarea în navele spațiale.

Aceste constatări ridică îngrijorări cu privire la consecințele asupra mediului ale expansiunii industriei spațiale. Acumularea de resturi spațiale și eliberarea de materiale produse de om în stratosferă necesită investigații suplimentare. Pe măsură ce continuăm să ne bazăm foarte mult pe sateliți și nave spațiale, devine crucial să dezvoltăm practici durabile care să minimizeze impactul negativ asupra atmosferei noastre.

Sursa: Proceedings of the National Academy of Sciences