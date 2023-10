O imagine uluitoare dezvăluie nebuloasa roșie strălucitoare pe cerul nopții

By

Observatorul European de Sud (ESO) a dezvăluit o fotografie uluitoare a unei nebuloase roșii strălucitoare, cunoscută sub numele de IC1284. Acest nor expansiv de praf și gaz, clasificat drept nebuloasă cu emisie, emite propria lumină și este rezultatul formării active a stelelor.

Culoarea roșie vibrantă a IC1284 se datorează electronilor din atomii de hidrogen care devin excitați de radiația emisă de stelele tinere. Ca rezultat, acești electroni eliberează energie și emit o anumită lungime de undă de lumină roșie. Astronomii au reușit să surprindă această imagine folosind OmegaCAM de la ESO, o cameră cu câmp larg situată pe telescopul de sondaj Very Large Telescope (VLT) (VST) de la Observatorul Paranal din Chile.

Nebuloasele, cum ar fi IC1284, constau din nori colosali de praf și gaz care furnizează combustibilul necesar pentru formarea de noi stele. În fotografie, strălucirea roșie a lui IC1284 este sporită de prezența stelelor orbitoare care îl înconjoară.

Însoțiți de IC1284 două nebuloase de reflexie cunoscute sub numele de NGC6589 și NGC6590, situate în colțul din dreapta jos al imaginii. Spre deosebire de nebuloasele de emisie, nebuloasele de reflexie sunt formate din praf interstelar care reflectă lumina emisă de stelele din apropiere. Drept urmare, aceste nebuloase apar de culoare albastră.

Praful dintr-o nebuloasă de reflexie împrăștie lungimi de undă mai scurte și mai albastre de lumină de la stelele din apropiere, creând o strălucire captivantă și eterică. Acest fenomen este același motiv pentru care propriul nostru cer pare albastru.

Această imagine recent lansată face parte dintr-o inițiativă mai amplă numită VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), organizată de ESO. Prin sondajul VPHAS+, astronomii urmăresc să obțină o înțelegere mai profundă a ciclului de viață al stelelor, studiind nebuloasele și stelele în lumină vizibilă.

În concluzie, cea mai recentă fotografie a ESO prezintă frumusețea fascinantă a IC1284, o nebuloasă cu emisie roșie care captivează prin prezența sa strălucitoare în mijlocul vastității spațiului.

Definiții:

– Nebuloasă de emisie: un nor luminos și difuz de gaz ionizat care emite propria lumină.

– Reflection Nebula: Un nor de praf interstelar care reflectă lumina emisă de stelele din apropiere.

– VLT: Very Large Telescope, un telescop puternic operat de Observatorul European de Sud.

Surse:

– Observatorul European de Sud (ESO)

– Studiu fotometric H alfa VST al planului galactic sudic și al Bulgei (VPHAS+)