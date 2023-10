Progrese în măsurarea expansiunii universului

Un nou studiu a făcut progrese semnificative în îmbunătățirea acurateței parametrilor care guvernează expansiunea Universului. Prin rafinarea acestor parametri, astronomii vor obține o mai bună înțelegere a creșterii Universului și a evoluției sale viitoare.

Măsurarea expansiunii Universului a fost o provocare din cauza lipsei de repere în spațiu. Pentru a depăși acest lucru, astronomii s-au bazat pe „lumânări standard” – obiecte de luminozitate cunoscută – pentru a calcula distanțe. Așa cum o lumânare pare mai slabă pe măsură ce se îndepărtează, obiectele îndepărtate din Univers par, de asemenea, mai slabe.

O echipă de cercetători internaționali, condusă de Maria Giovanna Dainotti și Giada Bargiacchi, a folosit metode statistice inovatoare pentru a analiza datele de la diferite lumânări standard, inclusiv supernove, quasari și explozii de raze gamma. Prin combinarea datelor de la diferite tipuri de lumânări standard, acestea au putut să cartografieze zone mai mari ale Universului și să sporească precizia.

Noile descoperiri au redus incertitudinea parametrilor cheie cu până la 35%. Această precizie îmbunătățită îi va ajuta pe astronomi să stabilească dacă Universul va continua să se extindă la infinit sau în cele din urmă se va prăbuși.

Cercetarea, intitulată „Quasars: Standard Candles up to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia”, a fost publicată în The Astrophysical Journal.

– Definiția acurateței: acuratețea Cât de aproape este conformă valoarea măsurată cu valoarea corectă.

– The Astrophysical Journal (ApJ): The Astrophysical Journal (ApJ) este o revistă științifică prestigioasă, evaluată de colegi, care se concentrează pe publicarea cercetărilor originale în domeniul astronomiei și astrofizicii. Este publicat de Societatea Americană de Astronomie (AAS).

– Referință de cercetare: „Quasars: Standard Candles up to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia” de MG Dainotti, G. Bargiacchi, A. Ł. Lenart, S. Nagataki și S. Capozziello, DOI: 10.3847/1538-4357/accea0