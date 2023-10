Oamenii de știință reconstruiesc fața unei fosile cheie în Marea Maimuță și în evoluția umană

By

Oamenii de știință de la Muzeul American de Istorie Naturală, Colegiul Brooklyn și Institutul Catalan de Paleontologie Miquel Crusafont au reconstruit cu succes chipul Pierolapithecus catalaunicus, o fosilă semnificativă în studiul marilor maimuțe și al evoluției umane.

Pierolapithecus catalaunicus, o specie care a trăit cu aproximativ 12 milioane de ani în urmă, este crucială în înțelegerea naturii mozaice a evoluției hominicilor. Este una dintre puținele specii cunoscute dintr-un craniu și un schelet parțial bine conservate, oferind informații valoroase asupra plasării sale în arborele genealogic al hominicilor și asupra biologiei sale.

Înțelegerea anterioară a Pierolapithecus a sugerat că avea un plan corporal vertical înainte de a dezvolta adaptări pentru agățarea și deplasarea printre ramurile copacilor. Cu toate acestea, din cauza afectarii craniului, au persistat dezbaterile privind pozitia lui evolutiva.

Pentru a răspunde acestor întrebări, oamenii de știință au folosit scanări CT pentru a reconstrui practic craniul Pierolapithecus și l-au comparat cu alte specii de primate. Ei au modelat, de asemenea, evoluția trăsăturilor cheie ale structurii feței maimuțelor. Descoperirile lor au dezvăluit că Pierolapithecus împărtășește asemănări în ceea ce privește forma generală a feței și dimensiunea atât cu maimuțele mari fosilizate, cât și cu cele vii, dar posedă și trăsături faciale distincte care nu se găsesc la alte maimuțe din Miocenul mijlociu.

Rezultatele susțin ideea că Pierolapithecus reprezintă unul dintre cei mai timpurii membri ai marii maimuțe și ai familiei umane. Modelarea evolutivă a arătat că craniul lui Pierolapithecus este mai apropiat ca formă și dimensiune de forma ancestrală din care au evoluat marile maimuțe vii și oamenii. Descoperirile sugerează, de asemenea, că gibonii și siamangii, „maimuțele mai mici”, au suferit o reducere a dimensiunii în comparație cu strămoșii lor.

Acest studiu subliniază importanța reconstrucției și analizei fosilelor bine conservate pentru a înțelege mai bine evoluția marilor maimuțe și a oamenilor. Obținând informații despre biologia și caracteristicile fizice ale speciilor antice precum Pierolapithecus, oamenii de știință ne pot rafina și mai mult înțelegerea propriei noastre istorii evolutive.

Surse:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16 octombrie 2023

– Muzeul American de Istorie Naturală, Colegiul Brooklyn și Institutul Catalan de Paleontologie Miquel Crusafont.